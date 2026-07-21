Titularizare 2026: peste 37.000 de candidați sunt așteptați să susțină marți proba scrisă pentru ocuparea posturilor din învățământ

Peste 37.000 de candidați sunt așteptați marți la proba scrisă a concursului național de titularizare 2026, examenul care le poate asigura un post pe perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar. Testarea va avea loc în 117 centre organizate la nivelul întregii țări, iar primele rezultate vor fi publicate pe 28 iulie.

Proba scrisă începe la ora 9.00 și face parte din concursul național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar. Candidații au susținut anterior inspecțiile speciale la clasă sau probele practice, acestea reprezentând o etapă obligatorie a concursului.

La proba scrisă au dreptul să participe toți cei 37.385 de candidați care au obținut minimum nota 5 la etapele preliminare. Dintre aceștia, 7.510 provin din promoția curentă a liceelor pedagogice, a programelor universitare de licență și masterat sau a departamentelor de pregătire a personalului didactic, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

La nivel național au fost depuse peste 41.600 de dosare de înscriere, însă unii candidați au ales să se înscrie în mai multe județe, astfel că numărul dosarelor depășește numărul participanților eligibili pentru examen.

Titularizare 2026. Cele mai căutate discipline

Cele mai multe înscrieri au fost înregistrate pentru: învățământul preșcolar cu predare în limba română - peste 8.500 de dosare; învățământul primar cu predare în limba română - peste 6.300; educație fizică și sport - peste 3.400; limba și literatura română - peste 2.250; psihopedagogie specială - peste 2.000, potrivit News.ro.

În cadrul probei scrise sunt evaluate atât cunoștințele de specialitate, cât și competențele didactice, pe baza programelor aprobate de Ministerul Educației.

Condiții speciale pentru candidații cu dizabilități

Candidații vor avea la dispoziție patru ore pentru rezolvarea subiectelor. În situații speciale, durata poate fi prelungită cu una sau două ore pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau pentru alți candidați care necesită adaptarea condițiilor de examinare.

Ministerul precizează că în 16 județe și în București au fost aprobate 44 de astfel de situații, pentru care au fost instituite măsuri de egalizare a șanselor.

Când vor fi afișate rezultatele

Primele rezultate vor fi publicate pe 28 iulie, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și online. Contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi, până la ora 21:00, și în 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 august.

Repartizarea pe posturile vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată va avea loc în ședințe publice organizate în perioada 5-6 august.

Pentru obținerea unui post de titular, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau proba practică.

Pentru ocuparea unui post de suplinitor, este necesară obținerea notei minime 5 la ambele probe.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate marți, după încheierea examenului, pe platforma dedicată a Ministerului Educației. Lucrările vor fi evaluate digitalizat în centre naționale organizate pe discipline, iar toate sălile implicate în desfășurarea concursului sunt supravegheate audio-video.

Pentru sesizarea eventualelor probleme privind organizarea examenului, Ministerul Educației pune la dispoziție marți, între orele 8:00 și 16:00, linia TELVERDE 0800.801.100.