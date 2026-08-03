A doua sesiune a Bacalaureatului 2026 începe luni. Peste 33.000 de candidați s-au înscris

Peste 33.000 de candidaţi s-au înscris, în total, la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an, care începe luni 3 august, anunţă Ministerul Educaţiei.

În ceea ce priveşte susţinerea probelor de competenţe, pentru proba A) - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sunt peste 5.500 de candidaţi înscrişi.

La proba B) - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă sunt peste 200 de candidaţi.

La proba C) - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă internaţională s-au înscris peste 5.800 de candidaţi, iar la proba D) - Evaluarea competenţelor digitale sunt peste 5.500 de candidaţi.

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat din acest an se va desfăşura în perioada 3-24 august, probele de competenţe fiind programate în perioada 3-6 august, iar cele scrise între 10 şi 13 august.

Calendarul examenelor

3-4 august – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

4-5 august – Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă

5-6 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

6-7 august – Evaluarea competențelor digitale

10 august – Limba și literatura română

11 august – Proba obligatorie a profilului

12 august – Proba la alegere a profilului și specializării

13 august – Limba și literatura maternă

Rezultate:

18 august, până la ora 12:00 – Afișarea primelor rezultate

18 august, între orele 14:00 și 18:00 – Depunerea contestațiilor

19-20 august – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

24 august – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

La prima sesiune s-au înscris aproape 131.000 de candidaţi, iar rezultatele finale, după contestaţii, au arătat o rată de succes de 76,9%.