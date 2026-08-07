 Șoc la Sepsi! Căpitanul Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Interdicție în vestiar și la antranamente | adevarul.ro
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Șoc la Sepsi! Căpitanul Cosmin Matei, suspendat 9 luni pentru dopaj. Interdicție în vestiar și la antranamente

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Cosmin Matei a fost suspendat inițial timp de șase luni, după ce un test antidoping efectuat în februarie 2024 a semnalat prezența unei substanțe interzise în organismul acestuia. Totuși, la finalul anului trecut, Comisia de Apel i-a anulat sancțiunea, iar mijlocașul a putut continua să joace pentru Sepsi.

Cosmin Matei a fost suspendat Foto/Profimedia
Cosmin Matei a fost suspendat Foto/Profimedia

Decizia nu a fost însă acceptată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), care a dus cazul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne și a cerut o suspendare de cel puțin doi ani. În cele din urmă, TAS a decis ca fotbalistul să fie suspendat pentru nouă luni. Cum o lună din pedeapsă a fost deja executată, Matei va mai sta o perioadă departe de fotbal, aproximativ până în primăvara anului viitor.

Pe durata suspendării, căpitanul lui Sepsi nu are voie să participe la antrenamente, să intre în vestiar sau să ia legătura cu jucătorii și oficialii echipei în baza sportivă. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunțat că respectă hotărârea TAS și că îl va sprijini pe Cosmin Matei până la revenirea sa pe teren, programată pentru primăvara anului viitor.

Clubul nostru a luat act de decizia pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul căpitanului echipei noastre, Cosmin Matei, prin care acesta a fost sancționat cu o suspendare de nouă luni, perioadă din care o lună a fost deja executată. Această hotărâre vine după ce, inițial, Cosmin fusese suspendat pentru șase luni de Agenția Națională Anti-Doping, iar ulterior Comisia de Apel a înlăturat sancțiunea, permițându-i să își continue activitatea competițională. Decizia Comisiei de Apel a fost însă contestată de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA), iar TAS a admis apelul și a pronunțat hotărârea definitivă.

Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă. Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat. În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni!”, au transmis oficialii de la Sepsi, prin intermediul unui comunicat.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Totul a început pe 4 februarie 2024, după partida Sepsi - Universitatea Craiova 1-3 din Superligă. La finalul meciului, Cosmin Matei a fost ales pentru un control antidoping și a oferit o probă de urină.

Rezultatul analizelor a venit aproximativ șase săptămâni mai târziu și a fost pozitiv. În organismul fotbalistului a fost găsită 5-metilhexan-2-amină, o substanță aflată pe lista celor interzise, folosită ca stimulent deoarece poate crește nivelul de energie, viteza de reacție și rezistența fizică.

Cel mai recent caz de dopaj din Superligă a avut loc la U Cluj

În noiembrie 2024, portughezul Hildeberto Pereira a fost depistat pozitiv la un control antidoping, după ce în organismul său a fost găsită furosemidă, o substanță aflată pe lista celor interzise. La scurt timp după aflarea rezultatului, fotbalistul a cerut încetarea contractului cu Universitatea Cluj, iar clubul a fost de acord.

Hildeberto a recunoscut rezultatul pozitiv al testului, efectuat în septembrie 2024, însă a susținut că nu a luat substanța pentru a obține un avantaj sportiv și a anunțat că va contesta cazul în instanță. În prezent, portughezul evoluează în Brazilia, pentru Operario, formație din liga a doua.

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