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Rezultate finale Bac 2026. Ce se întâmplă cu elevii care nu au promovat examenul

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Rezultatele finale ale Bacalaureatului 2026 arată o rată de promovare de 76,9%, după o creștere cu 2,1% urmare contestațiilor. Din cei 97.020 promovați, 92.502 sunt din promoția curentă (rată 81,6%), iar doar 4.518 din seriile anterioare (35,1%). 70 de absolvenți au obținut media 10, iar Clujul conduce topul județelor. Pentru cei 29.084 respinși, înscrierile la sesiunea de toamnă încep pe 14 iulie. Probele scrise se desfășoară între 10-13 august, iar rezultatele definitive vor fi afișate pe 24 august.

examen bacalaureat scris pe tabla
Calendar Bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. FOTO: Arhiva Adevărul

Duminică, Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale sesiunii de vară a Bacalaureatului 2026, după încheierea evaluării contestațiilor, iar acum tabloul este complet: 97.020 de absolvenți au reușit să obțină media de promovare, în timp ce 29.084 de candidați au fost declarați respinși.

Rata finală de promovare, pe ansamblul tuturor promoțiilor, a crescut cu 2,1 procente față de rezultatele inițiale, ajungând la 76,9%, o îmbunătățire semnificativă după recorectarea lucrărilor contestate. Aceste cifre vin să confirme atât eforturile depuse de majoritatea elevilor, cât și discrepanțele persistente între promoția curentă și cei care au mai încercat anterior să obțină diploma de bacalaureat.

Din totalul celor promovați, 92.502 de candidați provin din promoția curentă, ceea ce reprezintă o rată de reușită de 81,6%, un procent care arată că majoritatea absolvenților de liceu din acest an au trecut cu bine de examenul maturității. În schimb, dintre candidații din promoțiile anterioare, doar 4.518 au reușit să promoveze, rata de succes fiind de doar 35,1%, un semnal că dificultățile întâmpinate de cei care nu au luat bacalaureatul din prima încercare sunt considerabile. Cele mai multe medii obținute de candidați s-au înscris în plaja 9 – 9,49, cu un număr de 16.704 de absolvenți care au reușit performanțe de excepție, iar 70 dintre aceștia au încheiat probele scrise cu media maximă, 10. Județul Cluj se remarcă drept zona cu cea mai mare rată de promovare, confirmând încă o dată tradiția sa de centru universitar performant.

S-au publicat rezultatele finale la Bac 2026

Publicarea rezultatelor finale marchează încheierea oficială a sesiunii de vară și oferă fiecărui absolvent certitudinea statutului său: promovat sau respins. Procesul de contestații a adus o ajustare pozitivă de 2,1%, ceea ce demonstrează că o parte dintre lucrările inițial notate mai aspru au fost revaluate corect, iar zeci de mii de tineri își pot primi acum diploma care le deschide porțile către învățământul superior sau către piața muncii.

Totuși, cifra de 29.084 de respinși rămâne una îngrijorătoare, iar pentru acești candidați, dar și pentru cei care nu s-au prezentat la toate probele, urmează o nouă etapă cu termene stricte, care le oferă o a doua șansă în sesiunea de toamnă.

Deși media generală la nivel național a crescut, rămân diferențe mari între județe, iar Clujul conduce detașat în acest top al performanței, ceea ce ridică întrebări despre factorii care influențează reușita – de la calitatea predării și resursele materiale până la nivelul de motivare al elevilor și sprijinul primit din partea familiilor.

În schimb, cele 70 de medii de 10 sunt o dovadă că sistemul românesc de educație încă mai poate produce vârfuri.

Pentru cei care nu au reușit să promoveze examenul, calendarul aprobat de Ministerul Educației prevede o succesiune rapidă de termene, astfel încât niciun absolvent să nu rămână fără o nouă oportunitate de a obține bacalaureatul.

Când se pot înscrie candidații la sesiunea de toamnă

Absolvenții care nu au promovat bacalaureatul în sesiunea de vară sau care nu s-au prezentat la toate probele se pot înscrie pentru cea de-a doua sesiune începând de marți, 14 iulie, iar perioada de înscriere se întinde până pe 21 iulie. Dosarele pot fi depuse nu doar de cei care au picat în vară, ci și de absolvenții care au trecut între timp examenele de corigență și care îndeplinesc acum condițiile pentru susținerea examenului național.

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română este programată pentru 3 și 4 august, iar pentru cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, proba de limba maternă are loc în 4 și 5 august. Evaluarea competențelor digitale este stabilită pentru 5 și 6 august, iar verificarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în 6 și 7 august. Deși aceste probe sunt obligatorii, ele nu sunt notate cu calificative numerice și nu influențează media finală, ci doar certifică nivelul de cunoștințe al candidatului.

Probele scrise ale sesiunii de toamnă încep pe 10 august cu examenul la limba și literatura română, urmat a doua zi, 11 august, de proba obligatorie a profilului, iar pe 12 august candidații susțin proba la alegere a profilului și specializării. Pentru absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale, ultima probă scrisă, cea la limba și literatura maternă, este programată pentru 13 august, încheind astfel seria de examene scrise. Primele rezultate ale acestor probe vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.

Procesul de consultare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor continuă și în zilele de 19 și 20 august, iar soluționarea acestora este programată în aceleași date, 20 și 21 august. În final, rezultatele definitive ale sesiunii iulie-august 2026 vor fi publicate pe 24 august, odată cu încheierea oficială a celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat.

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