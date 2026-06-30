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Bacalaureat 2026. Elevii dau miercuri proba la Matematică sau Istorie, cu o zi mai târziu față de calendarul inițial

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Examenul de Bacalaureat 2026 continuă miercuri cu proba scrisă obligatorie a profilului, amânată din cauza caniculei. Elevii de la Real susțin examenul la Matematică, iar cei de la Uman susțin examenul la Istorie. Candidații sunt așteptați în centrele de examen cu actele de identitate și instrumentele de scris necesare, într-o zi în care termometrele vor indica din nou temperaturi ridicate. Proba începe la ora 9:00 în toate centrele de examen, iar accesul în săli este permis până la ora 8:30.

foaie de examen bacalaureat matematica
Bacalaureat 2026. Examenul continuă cu proba scrisă obligatorie a profilului. FOTO: Unsplash

Pentru a participa la probele scrise, elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valabil, care este verificat la intrare. Sunt acceptate cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau pașaportul, în cazuri speciale.

Fără un document valabil, candidatul nu poate intra în sala de examen. În ceea ce privește materialele de scris, regulile sunt stricte: elevii pot folosi doar pix cu pastă albastră, creion, radieră și riglă transparentă, iar redactarea lucrărilor se face exclusiv cu cerneală albastră.

Obiectele interzise: telefoane, ghiozdane și materiale ajutătoare

Regulile de organizare a Bacalaureatului interzic categoric introducerea în sala de examen a oricăror obiecte care nu sunt strict necesare. Astfel, ghiozdanele, rucsacurile, gențile și poșetele trebuie lăsate în sala de depozitare amenajată special, iar refuzul depozitării atrage neacceptarea în examen. De asemenea, sunt interzise telefoanele mobile, căștile audio, dispozitivele tip IoT și orice alte mijloace electronice care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Materialele ajutătoare precum manuale, notițe, fițuici, dicționare sau calculatoare sunt la fel de interzise, la fel ca orice formă de comunicare între candidați, copiere sau schimb de informații.

Încălcarea regulilor este considerată tentativă de fraudă și atrage sancțiuni severe. Candidații prinși cu obiecte interzise, chiar dacă nu le folosesc, sunt eliminați din examen, iar notele obținute la probele promovate anterior eliminării, inclusiv cele de la probele de competențe, nu le mai sunt recunoscute. Mai mult, aceștia nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului, excepție făcând sesiunea specială. Înainte de începerea probei, asistenții prezintă candidaților regulile, iar aceștia semnează un proces-verbal prin care confirmă că le-au luat la cunoștință.

Toate sălile de examen sunt monitorizate audio-video, iar candidații care doresc să părăsească sala înainte de expirarea timpului pot preda lucrarea, dar nu primesc subiectele înapoi. La finalul probei, toate lucrările sunt evaluate de profesori conform baremelor oficiale. De asemenea, orice comportament care perturbă desfășurarea normală a examenului sau nerespectarea instrucțiunilor supraveghetorilor poate duce la eliminare, indiferent de circumstanțe.

Structura probelor scrise la Bacalaureat 2026

Examenul național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2026 include patru probe scrise, fiecare cu o pondere specifică în media finală.

Proba E.a – Limba și literatura română – este obligatorie pentru toți candidații, indiferent de profil sau specializare.

Proba E.b – Limba și literatura maternă – se adresează doar elevilor care au urmat cursurile liceale în limba maternă.

Proba E.c – proba obligatorie a profilului – constă în Matematică pentru elevii de la mate-info, științe ale naturii, filiera tehnologică sau profilul pedagogic, și Istorie pentru cei de la filiera teoretică, profil umanist sau filiera vocațională.

În final, proba E.d – proba la alegere a profilului și specializării – poate fi susținută la discipline precum fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Calendarul complet al Bacalaureatului 2026

Primele două probe scrise au avut loc pe 29 iunie (Limba și literatura română) și 1 iulie (proba obligatorie a profilului).

Proba la alegere a profilului și specializării este programată pentru 2 iulie, iar proba la Limba și literatura maternă pentru 3 iulie.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie.

Contestațiile se soluționează în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Elevii care obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și media generală 6 sunt declarați „reușiți”, iar cei care nu îndeplinesc aceste condiții sunt declarați „respinși”, cu excepția cazurilor de eliminare din examen pentru fraudă.

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