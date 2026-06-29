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Bacalaureat 2026. Cât de grele au fost, de fapt, subiectele la Română? Verdictul profesorilor după proba de azi

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„Elevii nu aleg niciodată poezia, dar subiectele sunt abordabile”. Este concluzia profesoarei Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale”, care a analizat pentru „Adevărul” subiectele de la proba de Limba Română a BAC 2026. Absolvenții de la Real și Tehnologic au primit poezia lui George Bacovia, în timp ce cei de la Uman au avut de redactat un eseu pe baza textelor lui Tudor Arghezi. Deși subiectul al III-lea le-ar fi putut crea probleme de redactare celor de la Real din cauza conciziei textelor bacoviene, cerințele din acest an - care au inclus și un text argumentativ despre sacrificiile din timpul sesiunilor de examen - sunt considerate accesibile de către specialiști.  

elevi rezolva proba scrisa examen bacalaureat
Bacalaureat 2026: Subiectele probei scrise la Limba Română, analizate de o profesoară. FOTO: WVR

Proba la Limba și literatura română are o structură bine definită, care se păstrează indiferent de varianta extrasă: Subiectul I valorează 50 de puncte și include un text la prima vedere, însoțit de cerințe de înțelegere și un text argumentativ; Subiectul al II-lea este notat cu 10 puncte și presupune redactarea unui răspuns scurt despre un element de construcție al unui text; iar Subiectul al III-lea valorează 30 de puncte și constă într-un eseu de minimum 400 de cuvinte despre o operă studiată. 

Bacalaureat 2026 Proba la Limba Română, profilurile Real și Tehnologic (1) png
Imaginea 1/2: Bacalaureat 2026 Proba la Limba Română, profilurile Real și Tehnologic (1) png
Bacalaureat 2026 Proba la Limba Română, profilurile Real și Tehnologic (1) png
Bacalaureat 2026 Proba la Limba Română, profilurile Real și Tehnologic (2) png

La primul subiect, elevii au primit un fragment din „Sufletul nu cunoaște distanțele. Pagini de corespondență cu familia Pillat”, de Pia Pillat. Punctul A al subiectului a inclus cerințe clasice de înțelegere a textului, iar la punctul B, candidații au fost solicitați să redacteze un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte, în care să își exprime opinia cu privire la afirmația că pregătirea pentru un examen impune sau nu renunțarea la activitățile preferate. Subiectul le-a oferit elevilor posibilitatea de a-și aduce în discuție propria experiență, dar a necesitat și o construcție coerentă a argumentelor, încadrându-se în tiparul exercițiilor de redactare solicitate în mod frecvent la Bacalaureat. 

La Subiectul al II-lea, în valoare de 10 puncte, elevii au avut de redactat un răspuns de minimum 50 de cuvinte în care să prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment semnat de Liviu Rebreanu. Cerința, focalizată pe un element de construcție al textului narativ, a verificat capacitatea elevilor de a recunoaște și de a explica modul în care este construit un text literar, o competență importantă pentru înțelegerea operei epice studiate în liceu. 

Cea mai mare provocare a probei, Subiectul al III-lea, în valoare de 30 de puncte, a solicitat elevilor de la profilul Real și Tehnologic să realizeze un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui George Bacovia. Elevii de la profilul Uman au avut o sarcină similară, dar textul poetic ales a fost unul dintre cele studiate, aparținând lui Tudor Arghezi. În ambele cazuri, a fost vorba despre poeți studiați în clasa a XII-a, ceea ce ar fi trebuit să le ofere elevilor avantajul unor cunoștințe proaspete. 

Bacalaureat 2026, proba la Română. „Bacovia s-ar putea să le fi pus probleme” 

Profesoara Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, a analizat pentru „Adevărul” gradul de dificultate al subiectelor, fiind de părere că acestea sunt abordabile, deși unele aspecte ar putea crea dificultăți. 

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„Aceste subiecte nu ar trebui să pună probleme, sub nicio formă. Deși este adevărat că, atunci când au de ales, elevii nu aleg niciodată poezia. Pentru cei de la Real, Bacovia e posibil să le fi pus probleme, în sensul că poezia e foarte scurtă, ei nu sunt neapărat dornici să dezvolte anumite repere, așa că s-ar putea să aibă o oarecare dificultate în a atinge limita minimă de 400 de cuvinte a acestui eseu”, a explicat profesoara. 

Aceasta a subliniat că, deși poezia „Plumb” de George Bacovia, fiind scurtă, le-a permis elevilor să o învețe ușor pe de rost, memorarea nu este suficientă pentru calitatea eseului, care necesită o analiză profundă. 

Pentru elevii de la Uman, profesoara a considerat că alegerea lui Tudor Arghezi a fost una inspirată. 

„Pentru Uman, Arghezi e o alegere bună, e un text limpede, e un text abordabil. Bine, și la Bacovia e abordabil, dar, repet, fiind foarte scurtă poezia, ei se panichează de multe ori că nu pot atinge limita de cuvinte. Poezia «Plumb» de George Bacovia, fiind foarte scurtă, asta i-ar fi putut ajuta pe elevii de la Real și Tehnologic să o memoreze. Dar faptul că au reținut poezia nu e neapărat o garanție cu privire la calitatea eseului. Sigur, e foarte bine să cunoști poezia, dar ea trebuie evident analizată; nici nu se pune problema în altă direcție”, a declarat Ruxandra Achim. 

Profesoara a subliniat că avantajul principal pentru candidați este că poeții ceruți sunt studiați în clasa a XII-a, materie proaspătă, ceea ce ar trebui să le faciliteze abordarea subiectului. 

Ruxandra Achim a estimat că notele obținute de elevi nu se vor îndepărta semnificativ de rezultatele de la simulare, cu mențiunea că timpul scurs de atunci le-a permis să mai acumuleze cunoștințe. 

Ea a mai adăugat că, deși elevii preferă în general proza, poezia este o materie actuală, ceea ce poate fi considerat un avantaj pentru cei care au fost atenți la orele din ultimul an de studiu.

„Notele nu cred că vor fi foarte departe de ceea ce s-a întâmplat la simulare. Mă rog, au mai învățat de la simulare până în prezent, dar mie mi se pare un avantaj că au primit poeți studiați în clasa a 12-a, adică materie proaspătă. Adică treaba asta ar fi trebuit să-i ajute. Repet, lor nu le convine deloc eseul pe bază de poezie. Dar e materie de clasa a 12-a, adică e materie recentă”, a explicat profesoara. 

Bacalaureat 2026. Eroare la tipărirea subiectelor de la Limba Română. Profesorii, obligați să le citească elevilor enunțurile în săli

Bacalaureat 2026. Calendarul probelor scrise

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de evaluare luni, la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, documentele fiind disponibile separat pentru fiecare filieră și profil, precum și pentru elevii care susțin examenul în limba maternă. Abia după această publicare, candidații și profesorii vor putea verifica corectitudinea informațiilor apărute în mediul online pe parcursul dimineții.

Probele scrise continuă marți, 30 iunie, cu proba obligatorie a profilului, joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie, cu proba la Limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. 

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, începe vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, proces care continuă și în zilele de 8 și 9 iulie.

Contestațiile se soluționează între 9 și 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie. 

Media de promovare este condiționată de obținerea notei minime 5 la fiecare probă scrisă și a mediei generale de cel puțin 6, iar elevii trebuie să fi susținut și probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, pentru a fi declarați „reușiți”.

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