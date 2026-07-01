Bacalaureat 2026. Subiectele la Matematică (Mate-Info), rezolvate pas cu pas de un profesor / Cum se calculează nota DOCUMENT

Denisa Tănăsescu, profesoară la Colegiul I.L. Caragiale, a rezolvat subiectele care au picat la proba scrisă de Matematică a examenului de Bacalaureat 2026, pentru elevii absolvenți ai profilului Mate-Info.

Subiectul I al examenului de Matematică verifică noțiunile fundamentale din programă, precum numere complexe, funcții, ecuații, geometrie analitică, combinatorică sau trigonometrie. Acesta valorează 30 de puncte și este conceput pentru a evalua cunoștințele de bază ale candidaților. Subiectul al II-lea cuprinde două probleme de dificultate medie, iar baremul acordă puncte pentru fiecare etapă importantă a rezolvării, încurajând candidații să își arate raționamentul. Subiectul al III-lea este cel mai complex și evaluează atât rezultatul final, cât și demonstrațiile, calculele și argumentarea matematică, fiind cel care face diferența între candidații bine pregătiți și cei foarte buni.

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Bacalaureat 2026. Rezolvarea subiectelor de Matematică, de la Mate-Info

Profesoara Denisa Tănăsescu a rezolvat subiectele de la Mate-Info pentru „Adevărul”. Potrivit acesteia, subpunctul c) de la subiectele II și III vor face diferența între elevii buni și cei care vor note peste 9.

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„La Matematică nu trebuie doar să rezolvi, trebuie să și creezi, să ai imaginație. Nu contează doar teoria, contrar opiniilor generale. La subiectul II, problema 1 c), până și eu m-am bâlbâit pentru câteva minute, deși sunt profesoară cu atâta experiență. Deci e nevoie de multă creativitate în unele zone, ceea ce va face diferența între cei cu nivel de pregătire bun și cei foarte buni”, a precizat Denisa Tănăsescu.

Bacalaureat 2026. Cum se calculează punctajul?

După încheierea probelor scrise de miercuri, absolvenții de liceu care au susținut examenul la Matematică sau Istorie așteaptă cu nerăbdare publicarea baremelor oficiale. Ministerul Educației va pune la dispoziția candidaților, la ora 15:00, documentele complete care conțin soluțiile oficiale și modul de acordare a punctajului pentru fiecare cerință în parte. Baremele sunt esențiale pentru elevi, deoarece le permit să își verifice răspunsurile, să estimeze punctajul obținut și să își calculeze nota înainte de afișarea rezultatelor oficiale, programată pentru 7 iulie.

Bacalaureat 2026. Ce subiecte au picat la Matematică și Istorie? Examenul se va relua cu subiectele de rezervă după ora 13:00

Atât la Matematică, cât și la Istorie, fiecare dintre cele trei subiecte este evaluat cu 30 de puncte, iar candidații primesc încă 10 puncte din oficiu, astfel încât punctajul maxim posibil este de 100 de puncte, ceea ce corespunde notei 10. Această structură uniformă permite o evaluare echitabilă și transparentă, iar baremele oficiale oferă o imagine clară asupra modului în care sunt distribuite punctele pentru fiecare cerință. Candidații pot astfel să își calculeze nota finală prin simpla adunare a punctajelor obținute la fiecare dintre cele trei subiecte, la care se adaugă punctele din oficiu.

La Matematică, Ministerul Educației precizează că se acordă punctaj integral pentru orice metodă de rezolvare corectă, chiar dacă aceasta diferă de cea prezentată în baremul oficial. Această regulă oferă candidaților libertatea de a utiliza metodele cu care sunt mai familiarizați, fără a fi penalizați pentru că nu au urmat exact soluția propusă în documentul oficial. În plus, elevii pot primi puncte și pentru rezolvările parțiale, în limitele prevăzute de barem, ceea ce înseamnă că fiecare etapă corectă a unui exercițiu este recompensată, chiar dacă răspunsul final nu este complet.

La Istorie, punctarea se face în conformitate cu cerințele formulate în fiecare subiect. Toate răspunsurile corecte sunt punctate, iar baremul precizează exact ce informații sunt așteptate și cum sunt distribuite punctele pentru fiecare parte a întrebării. Spre deosebire de Matematică, la Istorie nu se acordă punctaje intermediare în afara celor explicit prevăzute în barem, astfel încât candidații trebuie să fie atenți să răspundă complet și corect la fiecare cerință pentru a obține punctajul maxim.

Pentru a-și calcula nota, elevii trebuie să descarce baremul corespunzător disciplinei și profilului urmat. La Matematică există variante diferite pentru profilurile Matematică-Informatică, Științe ale Naturii, Tehnologic și Pedagogic, în timp ce la Istorie baremul este unic pentru toți candidații care au susținut această probă. Pasul următor este compararea fiecărui răspuns cu soluția oficială și adunarea punctelor obținute la fiecare cerință. La Matematică, este important să se verifice nu doar rezultatul final, ci și pașii rezolvării, deoarece multe exerciții sunt punctate pe etape, iar fiecare etapă corectă aduce puncte suplimentare.