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Bacalaureat 2026. Ce subiecte le-au dat cele mai mari bătăi de cap elevilor la Matematică: „Așa se va face diferența între elevii buni și cei care vor note peste 9”

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Proba scrisă la Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026 s-a desfășurat miercuri, 1 iulie, după ce Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a examenului din cauza valului de caniculă care a afectat întreaga țară. Elevii de la profilurile real și tehnologic au susținut proba obligatorie a profilului, în timp ce absolvenții de la profilurile umaniste au susținut examenul la Istorie, potrivit calendarului oficial. Tot miercuri, candidații care nu au reușit să ajungă la timp în centrele de examen din cauza furtunilor și a blocajelor din trafic au susținut o probă specială, organizată de la ora 13:00, pe baza subiectelor de rezervă.

elev rezolva examen bacalaureat
Bacalaureat 2026: Analiza subiectelor la Matematică. FOTO: Unsplash

Profesorii au apreciat subiectele ca fiind accesibile și echilibrate, menționând că subpunctele c) de la subiectele II și III au făcut diferența între candidații buni și cei foarte buni.

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Denisa Tănăsescu, profesoară de Matematică la Colegiul Național I.L. Caragiale din București, a oferit o analiză la cald a subiectelor de la Mate-Info pentru „Adevărul”, subliniind că examenul de anul acesta a fost unul corect și bine construit, fără greșeli în textele problemelor și cu o distribuție echilibrată a materiei. 

„Subiectele au fost echilibrate și au trecut prin aproape toată materia de liceu. Nu am văzut greșeli în textele problemelor și au ținut cont de timpul pe care îl au candidații la dispoziții. Subpunctele c) de la subiectele II și III au făcut diferența între elevii buni și cei care aspiră la note de peste 9. Față de anul trecut mi s-au părut accesibile, mai muncitorești. Nu vedem la Bacalaureat o schimbare de dificultate la fel de abruptă ca la Evaluarea Națională, unde elevii au avut parte de multe capcane. Deci la Bacalaureat subiectele rămân accesibile”, a declarat profesoara.

Bacalaureat 2026, Matematică: Creativitatea, un factor decisiv pentru notele mari

Profesoara a subliniat că, la Matematică, rezolvarea corectă a problemelor nu depinde doar de cunoștințele teoretice, ci și de capacitatea de a gândi creativ și de a găsi soluții inedite.

Ea a explicat că acest aspect a fost evident în special la subpunctul c) de la subiectul II, care a testat nu doar cunoștințele elevilor, ci și imaginația lor matematică.

„La Matematică nu trebuie doar să rezolvi, trebuie să și creezi, să ai imaginație. Nu contează doar teoria, contrar opiniilor generale. La subiectul II, problema 1 c), până și eu m-am bâlbâit pentru câteva minute, deși sunt profesoară cu atâta experiență. Deci e nevoie de multă creativitate în unele zone, ceea ce va face diferența între cei cu nivel de pregătire bun și cei foarte buni”, a precizat Denisa Tănăsescu.

Profesoara a atras atenția asupra factorilor externi care pot afecta performanța elevilor în ziua examenului, precum temperatura ridicată sau emoțiile. Ea a subliniat că acești factori pot duce la greșeli minore care, deși nu afectează raționamentul, pot compromite întreaga rezolvare a unui exercițiu.

„Asta depinde mult de nivelul de pregătire al fiecăruia, de temperaturi, de emoții, pentru că toți acești factori te pot influența să faci greșeli minore care apoi îți pot strica întreaga rezolvare a unui exercițiu, chiar dacă raționamentul este corect”, a explicat profesoara.

Subiectul de Matematică este alcătuit din trei părți, fiecare valorând câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

În funcție de profil și specializare, candidații primesc variante diferite de subiecte: Matematică-Informatică, Științe ale Naturii, Tehnologic sau Pedagogic.

Timpul de lucru este de trei ore și începe după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Această structură uniformă asigură că toți candidații sunt evaluați în aceleași condiții, indiferent de profilul ales.

Calendarul probelor scrise și al contestațiilor la Bacalaureat 2026

Probele scrise ale Bacalaureatului continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d), iar vineri, 3 iulie, cu proba la Limba și literatura maternă (proba E.b), pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor se va face în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 8 și 9 iulie.

Contestațiile se soluționează în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Candidații care obțin cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și media generală de cel puțin 6 sunt declarați „reușiți”, iar cei care nu îndeplinesc aceste condiții sunt declarați „respinși”.

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