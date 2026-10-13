Andrei a murit la 16 ani, fără să fie operat. Expertiza IML arată că medicul de gardă trebuia să intervină

După aproape doi ani de la moartea lui Andrei Drăgan, un adolescent care a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu o afecțiune abdominală gravă, procurorii au primit ultima expertiză medico-legală din dosar. Potrivit documentului realizat de Institutul de Medicină Legală Craiova, băiatul avea nevoie de o intervenție chirurgicală imediată, iar medicul chirurg de gardă ar fi trebuit să intervină chiar dacă spitalul nu avea o secție de chirurgie pediatrică.

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Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a anunțat marți că raportul a fost transmis Parchetului pe 23 septembrie 2026. Organizația cere finalizarea anchetei și trimiterea în judecată a persoanelor care vor fi considerate responsabile pentru deces, notează știrileprotv.ro.

IML: Afecțiunea necesita intervenție chirurgicală de urgență

Concluziile expertizei arată că peritonita de care suferea adolescentul reprezenta o urgență medicală majoră, cu risc vital. Potrivit raportului, intervenția chirurgicală trebuia efectuată fără întârziere, concomitent cu măsurile necesare pentru menținerea funcțiilor vitale.

Documentul mai arată că lipsa unei secții de chirurgie pediatrică nu justifica neintervenția medicului de gardă. În absența unui specialist disponibil în timp util, chirurgul generalist ar fi trebuit să opereze, întrucât tratamentul chirurgical al peritonitei este același în cazul copiilor și al adulților.

Anterior, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Gorj atribuise tragedia unor deficiențe de management la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și la serviciile de ambulanță din județele Gorj și Dolj.

FACIAS susține însă că ancheta penală trebuie să stabilească și responsabilitatea individuală a persoanelor care aveau atribuții de conducere și care ar fi putut contribui la producerea tragediei prin acțiuni sau omisiuni.

„Eventualele deficiențe de organizare și management nu pot rămâne simple constatări administrative, fără verificarea responsabilității individuale a celor care aveau obligația de a asigura funcționarea corespunzătoare a serviciilor medicale și de urgență”, au transmis reprezentanții fundației, care cer identificarea tuturor persoanelor ale căror acțiuni sau omisiuni au contribuit la moartea adolescentului.

FACIAS consideră că finalizarea expertizei reprezintă un pas important pentru încheierea anchetei penale. Fundația a solicitat procurorilor să comunice când estimează că vor finaliza cercetările și dacă vor dispune trimiterea în judecată a persoanelor vizate.

Dosarul a fost investigat de polițiști și în anii anteriori. În februarie 2026, mai mulți medici din Gorj au fost audiați, iar printre cei citați în anchetă s-au numărat chirurgul Valentin Neagu și medicul Liliana Puiu Crăciun, care l-a primit pe adolescent la Unitatea de Primiri Urgențe.

Ce sancțiuni au primit medicii în urma anchetei disciplinare

Separat de cercetarea penală, în aprilie 2025, o comisie de disciplină a analizat conduita personalului medical implicat în cazul lui Andrei Drăgan.

În cazul medicului Liliana Puiu Crăciun, comisia a constatat nereguli privind consemnarea problemelor apărute în timpul gărzii, completarea documentelor medicale și informarea medicului responsabil sau a medicului-șef despre situațiile care puteau afecta desfășurarea activității.

În ceea ce îl privește pe chirurgul Valentin Neagu, comisia a reținut că acesta avea dreptul legal de a interveni în cazul adolescentului, chiar dacă nu era specialist în chirurgie pediatrică. În motivare a fost invocată prevederea potrivit căreia tinerii cu vârste între 15 și 21 de ani pot beneficia de servicii medicale în orice unitate sanitară.

Ca urmare a concluziilor comisiei, salariile de bază ale celor doi medici au fost reduse cu 10%. Medicul-șef al Unității de Primiri Urgențe a primit, de asemenea, un avertisment scris.

Cum s-a produs tragedia

Andrei Drăgan a ajuns la UPU a Spitalului Județean din Târgu Jiu în noiembrie 2024, cu simptome asociate apendicitei. În următoarele ore, adolescentul a fost direcționat între secții, iar medicii au solicitat transferul său la o unitate medicală din Craiova.

Băiatul a murit înainte de a fi preluat de ambulanță.

Chirurgul Valentin Neagu a explicat atunci că nu a intervenit deoarece pacientul era minor și a susținut că nu avea competența necesară pentru a opera copii. Într-o discuție cu reprezentanții Colegiului Medicilor din România, medicul a afirmat că a cerut transferul deoarece situația depășea, în opinia sa, competența locală.

În același timp, el s-a descris drept un chirurg cu experiență, care intervenise și în alte cazuri de urgențe chirurgicale.

Expertiza IML adaugă acum o nouă probă în dosarul penal. Stabilirea eventualelor răspunderi individuale și a consecințelor juridice revine procurorilor și, dacă va fi cazul, instanței de judecată.