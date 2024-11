Cine l-a omorât pe Andrei? Șirul nefast al evenimentelor care au ucis un copil în spital. Manager: „Chirurgii pediatri nu erau disponibili”

Scandalul în care este implicat Spitalul Județean din Târgu Jiu, acolo unde un adolescent și-a pierdut viața după ce i s-a refuzat o intervenție chirurgicală, este departe de a se fi încheiat. Luni, potrivit managerului unității medicale, se va întruni comisia de cercetare disciplinară care va analiza pas cu pas ce s-a întâmplat în ziua fatidică. „Dacă în urma acestei anchete interne medicul va fi găsit vinovat, el ar putea fi chiar demis”, a declarat pentru „Adevărul” Dumitru Vienescu, directorul unității. Acesta ne-a explicat în detaliu contextul în care au avut loc evenimentele.

Cronica unei morți anunțate la spitalul din Târgu Jiu

Luni, 11 noiembrie, ora 19.15. Andrei, un adolescent de 16 ani, este adus cu Ambulanța la secția de primiri urgențe a Spitalului din Târgu Jiu. Avea dureri abdominale, motiv pentru care medicii decid internarea. Apoi, în urma investigațiilor efectuate, aceștia constată că băiatul trebuie operat de urgență. Însă chirurgul care era de gardă refuză intervenția. Motivul? Nu este chirurg pediatru, iar în cazul în care ceva nu va merge bine, ar putea fi acuzat de malpraxis. Și nu vrea să riște pușcăria. Prin urmare, cere transferul pacientului la Spitalul din Craiova, acolo unde sunt specialiști în chirurgie pediatrică.

Acest moment aprinde fitilul unui lung șir de aberații legislative, dar și al unui lanț întreg de erori și incompetențe. În primul rând, potrivit legii, un medic pentru adulți poate trata în cazuri urgente și copii. Însă, la momentul respectiv, legea nu îl absolvea de răspundere în cazul unui eșec. Iar medicul din Târgu Jiu nu a vrut să riște nimic. Ce a făcut, în schimb? A decis transportul pacientului la un spital mai mare fără să realizeze însă că acest lucru este imposibil. Ambulanța din oraș nu avea, la momentul respectiv, nici un medic disponibil, care să însoțească băiatul, iar în lipsa unui heliport funcțional nici transportul cu elicopterul nu s-a putut realiza. Singură variantă a fost solicitarea unei ambulanțe din Craiova care ar fi trebui să vină de la peste 100 de kilometri, o distanță care poate fi parcursă în 60 de minute. Pacientul însă a fost lăsat să agonizeze pe patul de spital mai bine de 5 ore. Iar la scurt timp după miezul nopții, la ora 00.40, medicii au constatat decesul.

Cine l-a omorât pe Andrei? Medicul chirurg, căruia i-a fost teamă de consecințele legii în cazul unui eșec? Lipsa de empatie și de responsabilitate, teama de a nu fi pus la zid și lovit cu pietre? Poate birocrația, poate legislația plină de hibe? Sau sistemul în sine prost gândit, prost implementat? Reporterii „Adevărul” au încercat să deslușească ițele acestui ghem de incompetențe și erori, iar concluzia este una singură. Copilul a murit cu zile, ucis de un sistem care, în mod normal, ar fi trebui să-i salveze viața.

Un medic în concediu, altul acasă

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Județean din Târgu Jiu, ne-a explicat în detaliu contextul evenimentelor petrecute în seara și în noaptea de 11 noiembrie. „Evenimentul a avut loc începând cu ora 19.30, timp în care activitatea spitalului era asigurată prin linie de gardă. Noi nu am avut niciodată o linie de gardă de chirurgie pediatrică. Astfel că toate cazurile urgente sunt preluate de medicii de chirurgie generală și, eventual, trimise mai departe în funcție de complexitatea lor”, a precizat managerul. „Ca o paranteză: de la începutul anului și până în prezent medicii chirurgi generaliști au operat 49 de copii cu vârste între 7 și 17 ani”, a continuat ideea și purtătorul de cuvânt al unității medicale, Mihaela Țicleanu. Andrei însă nu a avut norocul acesta, pe dosarul său fiind pusă parafa morții.

Iar aberațiile din sistem continuă, căci în cadrul spitalului există un compartiment de chirurgie pediatrică unde lucrează doi medici: unul își desfășoară activitatea în spital, altul în ambulatoriu. Însă medicul chirurg pediatru care activează în spital a intrat acum o lună și jumătate în concediu medical. Iar în seara de 11 noiembrie, cel care lucrează în policlina unității medicale era casă. „Acesta are un program de la ora 08.00 la ora 15.00. Iar evenimentul s-a întâmplat seara”, a continuat managerul explicațiile. Este firesc să-ți pui întrebarea de ce nu a fost acest om sunat și chemat de urgență la spital? De ce s-a decis transferarea pacientului în alt oraș dacă în spitalul din Târgu Jiu exista medic chirurg pediatru? „Nu vă pot spune de ce a fost sunat sau de ce nu a fost sunat medicul respectiv”, explică managerul Vienescu.

Situația ne este lămurită însă de purtătorul de cuvânt: „Acest medic chirurg care lucrează în policlinică nu are contract cu spitalul, ci doar cu policlinica. Așa a fost angajat, doar pentru policlinică. El nu are dreptul să desfășoare activitatea în spital. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, ar fi încălcat legea. Conform contractului, el se ocupă doar de ambulatoriu și atât”, ne-a explicat Mihaela Țicleanu. Aceasta continuă: „Nu știu dacă-l putea salva sau nu pe copil. Linia de gardă exista doar în chirurgie generală. Ca să avem linie de gardă în chirurgie pediatrică, ne trebuie 4 medici chirurgi pediatri, schimbare de structură, aprobare linie garda etc. Toate procedurile. Însă noi suntem un spital de provincie. E greu să ai atâția chirurgi pediatri. Se duc în spitale mari”.

Prin urmare, fără niciun medic chirurg pediatru disponibil și cu unul generalist care, de teamă, nu a vrut să intervină, Andrei nu a avut nici o șansă. Copilul a murit, practic, cu zile.

Colegii medicului, solidari cu acesta. „Au refuzat să facă parte din comisia de anchetă”

Comisia de cercetare disciplinară care va analiza cazul se întrunește luni. De ce atât de târziu? „Pentru că, timp de zile întregi, niciun medic chirurg generalist din spital nu a vrut să facă parte din această comisie de anchetă. În semn de solidaritate cu colegul lor, au refuzat toți. Am fost nevoit să caut pe cineva la Craiova și Mehedinți, dar și acolo fără succes. Nimeni nu vrea să-și asume această responsabilitate. Așa că, în cele din urmă, am decis să invităm un chirurg ortoped care lucrează chiar la noi în spital”. Din comisie fac parte directorul medical al unității, medicul chirurg ortoped, un medic de medicină legală, consilierul juridic și un secretar din serviciu de managementul calității.

Comisia va începe dezbaterile luni, însă managerul spitalului nu ne-a putut preciza când va fi finalizată ancheta. „Nu vă pot da un termen. Însă ne dorim să finalizăm această anchetă cât mai repede”. Cât despre sancțiunea pe care o riscă medicul în cazul în care va fi găsit vinovat, managerul a precizat că acestuia i s-ar putea desface chiar și contractul de muncă: „Comisia va prezenta niște concluzii iar în funcție de gravitatea faptului, vom lua măsurile necesare. Iar în cazul în care medicul va fi găsit vinovat, el riscă să i se desfacă contractul de muncă”.

În prezent, Spitalul Județean din Târgu Jiu funcționează în trei clădiri distincte împrăștiate în tot orașul: „Acesta este cel mai mare inconvenient cu care ne confruntăm. Am obținut un aviz de oportunitate de la Ministerul Sănătății, vom depune documentația în vederea finanțării astfel încât spitalul să fie reunit, să aducem la un loc toate secțiile”. Managerul ne-a spus că din acest motiv activitatea medicilor este extrem de îngreunată, iar timpii de așteptare ai pacienților foarte mari. „Medicul de la UPU, de exemplu, cere un consult de specialitate la cardiologie. Trebuie să vină ambulanța, să preia pacientul, să-l transporte în locația unde se află cardiologia, acolo i se fac investigații, iar apoi este readus în UPU. Se pierde foarte mult timp”, ne-a mai spus managerul.