Trump confirmă schimbul tensionat de replici cu premierul israelian și recunoaște că l-a numit „nebun” pe Netanyahu

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că l-a numit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu „nebun” într-o discuție telefonică purtată recent, potrivit unui interviu difuzat miercuri și citat de Reuters, scrie Agerpres.

Întrebat despre informațiile publicate de Axios, potrivit cărora i-ar fi spus liderului israelian că este „nebun de-a binelea”, Trump a răspuns: „Am făcut-o”.

„Nu aş spune furios. Ştii, am fost puţin deranjat de luptele lui constante cu Libanul”, a declarat președintele american în podcastul „Pod Force One”.

Trump a precizat însă că relația sa cu Netanyahu rămâne una bună.

Potrivit Axios, care citează un oficial american sub protecția anonimatului, Trump i-ar fi spus luni premierului israelian: „Eşti nebun de-a binelea. Ai fi în închisoare dacă nu eram eu. Îţi salvez fundul. Toată lumea te urăşte acum. Toată lumea urăşte Israelul din cauza asta”.

Președintele american a afirmat că i-a transmis lui Netanyahu necesitatea opririi confruntărilor din Liban, mai relatează Agerpres.

„La un moment dat am spus: Bibi, trebuie să oprim asta. Trebuie să oprim asta”, a declarat Trump.

Declarațiile vin în contextul în care Statele Unite încearcă să mențină acordul de încetare a ostilităților anunțat recent între Israel și Hezbollah. În pofida acestuia, violențele au continuat în ultimele zile, iar autoritățile libaneze au raportat noi lovituri israeliene în sudul țării și în apropierea Beirutului.

Trump a respins totodată sugestiile potrivit cărora ar fi fost influențat de Netanyahu să atace Iranul, calificându-și criticii drept „inamicul”.