Cel puțin 19 morți în urma atacurilor israeliene din sudul Libanului. Printre victime se află copii și femei

Atacurile aeriene lansate de Israel în sudul Libanului au provocat moartea a cel puțin 19 persoane, potrivit Ministerului Sănătății libanez, în timp ce confruntările dintre armata israeliană și gruparea Hezbollah continuă în ciuda armistițiului prelungit recent.

Cel mai grav atac a avut loc în orașul Deir Qanoun, unde o locuință a fost lovită de bombardamente. Zece persoane și-au pierdut viața, printre victime aflându-se trei copii și trei femei, au transmis autoritățile din Liban. Alte trei persoane au fost rănite, inclusiv o fetiță, notează BBC.

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că alte nouă persoane au murit în urma atacurilor israeliene din districtele Nabatieh și Tyre, iar 29 de oameni au fost răniți.

Bombardamentele vin într-un moment extrem de tensionat în regiune, la mai puțin de o săptămână după ce Statele Unite au anunțat că Israelul și Libanul au acceptat prelungirea armistițiului cu încă 45 de zile. Negocierile dintre cele două părți ar urma să fie reluate la începutul lunii iunie.

Cu toate acestea, schimburile de focuri dintre Israel și Hezbollah au continuat aproape zilnic în sudul Libanului.

Hezbollah și Israelul continuă confruntările

Conflictul s-a intensificat după 2 martie, când gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete asupra Israelului, susținând că atacurile reprezintă represalii pentru operațiunile americano-israeliene în urma cărora ar fi fost ucis liderul suprem al Iranului.

Israelul afirmă că țintește exclusiv pozițiile și infrastructura Hezbollah, însă în numeroase atacuri au fost uciși și civili, inclusiv femei și copii.

La rândul său, Hezbollah a anunțat că luptătorii săi „s-au ciocnit cu o forță a armatei israeliene” care încerca să avanseze în apropierea orașului Haddatha. Gruparea susține că a distrus și un tanc israelian.

Totodată, Hezbollah a declarat că a atacat poziții militare israeliene și sisteme de apărare Iron Dome aflate în apropierea frontierei din nordul Israelului.

Un soldat israelian, ucis în lupte

Armata israeliană a anunțat marți moartea unui soldat într-un atac atribuit Hezbollah în sudul Libanului.

Potrivit autorităților libaneze, numărul total al persoanelor ucise în urma atacurilor israeliene de la începutul conflictului, în martie, a depășit 3.000.

În paralel, forțele terestre israeliene continuă să controleze o fâșie de teritoriu de aproximativ 10 kilometri de-a lungul frontierei libaneze, ocupată în timpul confruntărilor recente.

Acordul de încetare a focului negociat de SUA permite Israelului să efectueze operațiuni militare pe care le consideră necesare pentru a preveni activitățile Hezbollah în zonă.