search
Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ordonă lovituri asupra suburbiilor Beirutului. Locuitorii părăsesc în grabă orașul

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Conflictul dintre Israel și Hezbollah continuă să se intensifice, în pofida eforturilor diplomatice ale Statelor Unite de a împiedica extinderea războiului în regiune. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat atacuri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, una dintre principalele bastioane ale mișcării șiite Hezbollah, susținute de Iran.

Louitorii din suburbiile Beirutului părăsesc orașul/FOTO:X
Louitorii din suburbiile Beirutului părăsesc orașul/FOTO:X

Decizia marchează o nouă escaladare a confruntării dintre Israel și gruparea libaneză și ridică semne de întrebare privind viitorul armistițiului negociat de Washington în luna aprilie, care nu a reușit să oprească ostilitățile, relatează BBC.

Potrivit autorităților israeliene, loviturile vizează ceea ce Tel Avivul descrie drept „obiective teroriste” din cartierul Dahieh, considerat centrul operațional și politic al Hezbollah în capitala libaneză.

Netanyahu a justificat operațiunea prin atacurile lansate asupra populației civile israeliene și prin încălcările repetate ale acordului de încetare a focului.

Mii de civili libanezi au părăsit în grabă Beirutul în urma amenințărilor israeliene de atac, pe fondul tensiunilor tot mai mari din zonă.

Presa arabă a publicat imagini care arată civili libanezi părăsind Dahiyeh - suburbia sudică a Beirutului un baston a Hezbollah - în urma amenințărilor israeliene de a efectua atacuri în zonă.

Imaginile arată ambuteiaje puternice pe drumurile care ies din cartier.

Washingtonul încearcă să evite o nouă explozie regională

În paralel cu escaladarea militară, administrația americană încearcă să mențină deschise canalele diplomatice.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a discutat duminică atât cu Netanyahu, cât și cu președintele Libanului, Joseph Aoun.

Potrivit unor surse americane, Washingtonul propune un mecanism gradual de detensionare: autoritățile libaneze ar urma să exercite presiuni asupra Hezbollah pentru a opri atacurile asupra Israelului, iar în schimb armata israeliană ar evita extinderea operațiunilor asupra Beirutului.

Oficialii americani speră că o astfel de formulă ar putea crea condițiile necesare pentru o reducere progresivă a violențelor și, în cele din urmă, pentru o încetare efectivă a focului.

Cel puțin 19 morți în urma atacurilor israeliene din sudul Libanului. Printre victime se află copii și femei

Totuși, evoluțiile din teren sugerează că părțile sunt departe de un compromis.

Ofensiva israeliană se extinde în sudul Libanului

Tensiunile au crescut și mai mult după ce forțele israeliene au traversat râul Litani, una dintre liniile strategice importante din sudul Libanului, și au preluat controlul asupra Castelului Beaufort, o fortificație medievală situată pe o înălțime cu importanță militară majoră.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunea este departe de a se fi încheiat și că obiectivul Israelului rămâne diminuarea decisivă a capacităților militare ale Hezbollah.

„Suntem hotărâți să distrugem puterea Hezbollah”, a transmis oficialul israelian.

Beirutul acuză o strategie de „pedeapsă colectivă”

De partea cealaltă, autoritățile libaneze susțin că Israelul depășește limitele unei operațiuni militare legitime.

Premierul Libanului, Nawaf Salam, a acuzat Israelul că aplică o „politică a pământului pârjolit” și recurge la măsuri de pedepsire colectivă a populației civile.

Un oficial guvernamental libanez a declarat pentru BBC că Beirutul mizează în continuare pe medierea Statelor Unite pentru a limita operațiunile israeliene și pentru a preveni noi victime în rândul civililor.

Cum a ajuns Libanul în centrul conflictului

Libanul a fost atras direct în actualul război regional pe 2 martie, când Hezbollah a lansat un atac cu rachete asupra Israelului, prezentat drept represalii pentru o lovitură israeliană care l-ar fi vizat pe liderul suprem al Iranului.

Israelul a răspuns printr-o amplă campanie aeriană desfășurată pe teritoriul libanez, urmată de operațiuni terestre în sudul țării.

De atunci, confruntările au devenit aproape zilnice, alimentând temerile privind transformarea conflictului într-un război regional de amploare care ar putea implica direct Iranul, Israelul și aliații acestora.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, cel puțin 3.371 de persoane au fost ucise de la începutul războiului. Autoritățile libaneze nu fac însă distincție între combatanți și civili în bilanțul oficial.

La rândul său, Israelul afirmă că a pierdut 24 de militari și patru civili în atacurile desfășurate de-a lungul frontierei israeliano-libaneze.

Pe măsură ce operațiunile militare se apropie tot mai mult de Beirut, iar eforturile diplomatice nu reușesc să producă rezultate concrete, crește riscul ca actuala confruntare să depășească granițele Libanului și să deschidă un nou capitol al instabilității în Orientul Mijlociu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
digi24.ro
image
Dua Lipa s-a căsătorit, într-o ceremonie privată la Londra. Cine este soțul ei | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială, la solicitarea României, după incidentul cu drona care a lovit un bloc din Galați
gandul.ro
image
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
mediafax.ro
image
Răzvan Burleanu ratează debutul lui Gică Hagi la echipa națională! Motivul pentru care președintele FRF nu va fi în tribune la Georgia – România. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cristian Mungiu, după al doilea Palme d’Or: „Statul datorează 130.000.000 de euro cinematografiei. Să nu investim doar în kilometri de autostradă”
libertatea.ro
image
CNAS schimbă regulile după care pacienții pot fi tratați în privat pe banii statului. Ce prevede proiectul pus în transparență
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
digisport.ro
image
O specie dispărută de 50 de ani din România a revenit în mod neașteptat. Ce au descoperit specialiștii
click.ro
image
Cel mai lung tunel feroviar din lume e aproape gata: Va traversa Alpii pe sub munți și va lega două țări cu trenuri de mare viteză
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
observatornews.ro
image
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
cancan.ro
image
Bani mai mulți la pensie pentru o categorie de pensionari. Propunerea a fost depusă la Senat
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Metode simple prin care poți reduce consumul aerului condiționat în zilele caniculare
playtech.ro
image
Cornel Dinu îl avertizează pe Gigi Becali pentru Conference League: „Nu poți face o echipă competitivă!”
fanatik.ro
image
Povestea castelului premierului maghiar care s-a sinucis va fi reabilitat de către Consiliul Județean Maramureș. Lucrările costă peste 61 de milioane de lei
ziare.com
image
Sorana Cîrstea e gata să scrie istorie la Roland Garros: până pe ce loc poate urca în clasamentul WTA
digisport.ro
image
Unde petrec Ioana Dichiseanu și fiica ei, Anastasia, 1 iunie?! Ce mesaj au transmis de Ziua Copilului?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Demisie-şoc la Antena 3. Vedeta postului a anunţat în direct
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Claudiu Pândaru, iubire cu colega de la Digi24, Ioana Ciurlea. Relația are pe stradă regie proprie, în spatele camerelor de filmat FOTO și VIDEO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la Sorana cum arată!” » Am mers să vorbim cu antrenorul care a lucrat cu 3 mari campioni ai tenisului românesc: „Aici ar putea fi un secret al ei”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”
click.ro
image
Nadia Comăneci, moment emoționant alături de mama ei. Cum au apărut cele două: „Bravo, mamă, te iubesc”
click.ro
image
În ce colț de rai au evadat Cristina Vasiu și soțul în mini vacanța de Rusalii? „Suntem destul de spontani”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
image
Nuțu Cămătaru, dezvăluiri explozive despre Vali Vijelie în serialul „Cămătarii”: „Era la spart de case”

OK! Magazine

image
Ce dramă la Palat! Viitorul rege stă cu inima cât un purice, soția i se poate stinge oricând. Ce decizie neașteptată a luat

Click! Pentru femei

image
Dua Lipa, în culmea fericirii! S-a măritat cu sufletul ei pereche la Londra. Urmează încă o nuntă în Italia?

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 10 diferențe în 33 de secunde?