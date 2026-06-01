Premierul israelian Benjamin Netanyahu ordonă lovituri asupra suburbiilor Beirutului. Locuitorii părăsesc în grabă orașul

Conflictul dintre Israel și Hezbollah continuă să se intensifice, în pofida eforturilor diplomatice ale Statelor Unite de a împiedica extinderea războiului în regiune. Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a ordonat atacuri asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, una dintre principalele bastioane ale mișcării șiite Hezbollah, susținute de Iran.

Decizia marchează o nouă escaladare a confruntării dintre Israel și gruparea libaneză și ridică semne de întrebare privind viitorul armistițiului negociat de Washington în luna aprilie, care nu a reușit să oprească ostilitățile, relatează BBC.

Potrivit autorităților israeliene, loviturile vizează ceea ce Tel Avivul descrie drept „obiective teroriste” din cartierul Dahieh, considerat centrul operațional și politic al Hezbollah în capitala libaneză.

Netanyahu a justificat operațiunea prin atacurile lansate asupra populației civile israeliene și prin încălcările repetate ale acordului de încetare a focului.

Mii de civili libanezi au părăsit în grabă Beirutul în urma amenințărilor israeliene de atac, pe fondul tensiunilor tot mai mari din zonă.

Presa arabă a publicat imagini care arată civili libanezi părăsind Dahiyeh - suburbia sudică a Beirutului un baston a Hezbollah - în urma amenințărilor israeliene de a efectua atacuri în zonă.

Imaginile arată ambuteiaje puternice pe drumurile care ies din cartier.

Washingtonul încearcă să evite o nouă explozie regională

În paralel cu escaladarea militară, administrația americană încearcă să mențină deschise canalele diplomatice.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a discutat duminică atât cu Netanyahu, cât și cu președintele Libanului, Joseph Aoun.

Potrivit unor surse americane, Washingtonul propune un mecanism gradual de detensionare: autoritățile libaneze ar urma să exercite presiuni asupra Hezbollah pentru a opri atacurile asupra Israelului, iar în schimb armata israeliană ar evita extinderea operațiunilor asupra Beirutului.

Oficialii americani speră că o astfel de formulă ar putea crea condițiile necesare pentru o reducere progresivă a violențelor și, în cele din urmă, pentru o încetare efectivă a focului.

Cel puțin 19 morți în urma atacurilor israeliene din sudul Libanului. Printre victime se află copii și femei

Totuși, evoluțiile din teren sugerează că părțile sunt departe de un compromis.

Ofensiva israeliană se extinde în sudul Libanului

Tensiunile au crescut și mai mult după ce forțele israeliene au traversat râul Litani, una dintre liniile strategice importante din sudul Libanului, și au preluat controlul asupra Castelului Beaufort, o fortificație medievală situată pe o înălțime cu importanță militară majoră.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că operațiunea este departe de a se fi încheiat și că obiectivul Israelului rămâne diminuarea decisivă a capacităților militare ale Hezbollah.

„Suntem hotărâți să distrugem puterea Hezbollah”, a transmis oficialul israelian.

Beirutul acuză o strategie de „pedeapsă colectivă”

De partea cealaltă, autoritățile libaneze susțin că Israelul depășește limitele unei operațiuni militare legitime.

Premierul Libanului, Nawaf Salam, a acuzat Israelul că aplică o „politică a pământului pârjolit” și recurge la măsuri de pedepsire colectivă a populației civile.

Un oficial guvernamental libanez a declarat pentru BBC că Beirutul mizează în continuare pe medierea Statelor Unite pentru a limita operațiunile israeliene și pentru a preveni noi victime în rândul civililor.

Cum a ajuns Libanul în centrul conflictului

Libanul a fost atras direct în actualul război regional pe 2 martie, când Hezbollah a lansat un atac cu rachete asupra Israelului, prezentat drept represalii pentru o lovitură israeliană care l-ar fi vizat pe liderul suprem al Iranului.

Israelul a răspuns printr-o amplă campanie aeriană desfășurată pe teritoriul libanez, urmată de operațiuni terestre în sudul țării.

De atunci, confruntările au devenit aproape zilnice, alimentând temerile privind transformarea conflictului într-un război regional de amploare care ar putea implica direct Iranul, Israelul și aliații acestora.

Potrivit Ministerului Sănătății din Liban, cel puțin 3.371 de persoane au fost ucise de la începutul războiului. Autoritățile libaneze nu fac însă distincție între combatanți și civili în bilanțul oficial.

La rândul său, Israelul afirmă că a pierdut 24 de militari și patru civili în atacurile desfășurate de-a lungul frontierei israeliano-libaneze.

Pe măsură ce operațiunile militare se apropie tot mai mult de Beirut, iar eforturile diplomatice nu reușesc să producă rezultate concrete, crește riscul ca actuala confruntare să depășească granițele Libanului și să deschidă un nou capitol al instabilității în Orientul Mijlociu.