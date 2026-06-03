search
Miercuri, 3 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Trump are nevoie ca războiul cu Iranul să se încheie, dar Teheranul nu cedează. Cine capitalizează de pe urma conflictului?

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deși Washingtonul și Teheranul au semnalat că nu își doresc o revenire la conflictul deschis, suspendat temporar prin armistițiul de la 8 aprilie, tensiunea din regiune rămâne la cote alarmante. Schimburile constante de focuri nu au oprit complet negocierile intermediate de Pakistan și Qatar, însă ecuația păcii devine tot mai greu de rezolvat.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu/FOTO:EPA/EFE
Donald Trump și Benjamin Netanyahu/FOTO:EPA/EFE

Statele Unite mențin forțe navale și aeriene masive în proximitatea Iranului, o demonstrație de forță menită să oblige regimul de la Teheran la concesii. De cealaltă parte, republica islamică folosește acest respiro pentru a-și reorganiza forțele și a repara daunele provocate de loviturile americano-israeliene, transmițând clar că voința sa de rezistență este intactă. În cazul unei escaladări, bazele americane și infrastructura critică din statele arabe ale Golfului rămân ținte viabile pentru Teheran, relatează BBC.

Capcana din Liban și calculele lui Benjamin Netanyahu

În acest joc de-a șoarecele și pisica, mișcările Israelului îngustează considerabil marja de manevră a lui Donald Trump. Anunțul premierului Benjamin Netanyahu privind reluarea bombardamentelor asupra Beirutului complică masiv eforturile diplomatice ale Casei Albe.

Pentru Netanyahu, un eventual eșec al negocierilor americano-iraniene nu reprezintă o problemă; liderul israelian a privit de la bun început sceptic orice acord cu Teheranul, considerându-l o concesie periculoasă. Între timp, Iranul continuă să sprijine Hezbollah și condiționează orice acord extins cu SUA de încetarea definitivă a ofensivei israeliene.

Strâmtoarea Ormuz, plămânul energetic mondial, blocat de orgolii

Miza majoră a negocierilor rămâne redeschiderea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran după atacurile din 28 februarie. Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite reușesc să devieze o parte din petrol prin conducte alternative, blocajul sufocă economia mondială, eliminând aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

Donald Trump se află într-un blocaj strategic. Războiul împotriva Iranului este profund nepopular în SUA, iar prețurile la pompă sunt dictate de piața globală, afectată direct de criză. Totuși, redeschiderea strâmtorii implică ridicarea unor sancțiuni sau deblocarea unor active iraniene – măsuri aspru criticate de vulturii din propriul Partid Republican.

Trump se enervează la orice comparație între acțiunile sale și acordul nuclear din 2015 semnat de Barack Obama, pe care l-a denunțat vehement. Însă realitatea din teren arată că estimările inițiale ale Washingtonului și Tel Avivului – care mizau pe o victorie aeriană rapidă ce ar fi dus la prăbușirea regimului – au fost profund greșite. Teheranul luptă pentru supraviețuirea sa ideologică și nu va ceda doar sub presiunea bombelor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ordonă lovituri asupra suburbiilor Beirutului. Locuitorii părăsesc în grabă orașul

De ce este Israelul marele câștigător din umbră?

O evaluare la rece a obiectivelor de război de la declanșarea conflictului arată o discrepanță majoră între rezultatele obținute de marii actori implicați. În timp ce SUA au urmărit obiectivul nebulos al unei „schimbări de regim”, iar Iranul a luptat strict pentru supraviețuire, Israelul a obținut câștiguri geopolitice tangibile, scrie Daily Mail.

Strategia uzurii maximale

Obiectivul Tel Avivului a fost distrugerea capacităților militare ale Iranului și ale aliaților săi regionali. Spre deosebire de Trump, care le-a promis americanilor un război scurt, Netanyahu a avut nevoie ca luptele să continue pentru a măcina structurile inamice.

Folosind o combinație letală de informații furnizate de Mossad, atacuri cibernetice ale Unității 8200 și algoritmi de inteligență artificială, Israelul a decapitat conducerea iraniană încă din prima zi, fiind eliminați Liderul Suprem Ali Khamenei, șeful securității Ali Larijani și comandantul marinei IRGC, Alireza Tangsiri.

Pasarea costurilor diplomatice

Potrivit datelor Pentagonului, infrastructura militară a Iranului – de la sisteme de apărare antiaeriană la fabrici de drone și rachete – este la pământ. Totuși, povara diplomatică și financiară a stabilizării regiunii și negocierile spinoase pentru denuclearizare cad exclusiv pe umerii Washingtonului.

Războiul a lăsat sechele adânci și asupra statelor bogate din Golf, al căror model economic bazat pe investiții străine și stabilitate a fost zdruncinat. Răspunsul lor la această criză a fost însă fragmentat.

Emiratele Arabe Unite și-au consolidat alianța strategică cu Israelul, acceptând desfășurarea sistemului de apărare Iron Dome și a militarilor IDF pe teritoriul lor.

Arabia Saudită a ales o cale separată. A lansat lovituri de represalii împotriva Iranului, însă a transmis Teheranului, pe canale discrete, că acționează independent și nu ca parte a coaliției conduse de SUA și Israel.

Planul inițial al tandemului Trump-Netanyahu, bazat pe premisa că superioritatea aeriană va mătura rapid regimul islamic ce rezistă de aproape o jumătate de secol, s-a dovedit a fi o eroare de calcul. În timp ce Israelul își contabilizează avantajele tactice, restul lumii, în frunte cu o administrație americană blocată în propriile promisiuni electorale, decontează costurile economice și geopolitice ale unui conflict departe de a fi rezolvat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
digi24.ro
image
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță, prima reacție în cazul anchetei DNA care îl vizează pe șeful Armatei: Vom decide zilele următoare
gandul.ro
image
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
mediafax.ro
image
Real Madrid, lovitură la miezul nopții pentru Cristi Chivu! S-a înțeles cu starul lui Inter Milano
fanatik.ro
image
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
libertatea.ro
image
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
digi24.ro
image
Cea mai bine vândută mașină din China s-a reinventat! Costă sub 10.000 de dolari
gsp.ro
image
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
digisport.ro
image
Cele mai scumpe genți din lume! Unele valorează cât un conac
click.ro
image
O fată de 15 ani a fost ucisă în Irak pentru că a refuzat să se mărite cu un văr. „Familia ei a sărbătorit crima dansând pe stradă”
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Ultimele cuvinte ale poliţistului măcelărit de propriul fiu. Soţia, martoră la atac
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii care așteptau pensii mai mari. „Totul se blochează începând de azi”. De ce?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salariu ar trebui să aibă un român în 2026 pentru a trăi decent. Calcul după ultimul val de scumpiri
playtech.ro
image
Marian Aioani, făcut praf după gafa comisă în Georgia – România 1-1: ”Nu e normal! Gândește-te dacă ai o problemă”
fanatik.ro
image
"NATO nu va apăra niciodată un bloc de locuințe din România. Nu poate recunoaște nici Armata Română și nici președintele", avertizează un expert în securitate. De ce președintele nu putea invoca Articolul 4
ziare.com
image
ADIO: s-a retras din națională! Georgia - România, ultimul său meci
digisport.ro
image
Cum să faci corect curățenia generală în baie: care este ordinea corectă. Greșelile pe care mulți le fac fără să știe
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stau Mariana Bitang și Octavian Bellu. Locuiesc într-un cartier exclusivist din București. Au mobilat-o cu obiecte scumpe și e plină de medalii / FOTO
romaniatv.net
image
Obligații noi pentru cei care stau la bloc. Vecinii pot obține acum daune mari în instanță
mediaflux.ro
image
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Anghel Damian, după lansarea documentarului „Cămătarii”: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
actualitate.net
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul
click.ro
image
De ce bijuterie nu se desparte niciodată Daciana Sârbu: „E de la Ierusalim”. Vedetele dau o avere pe pietre prețioase!
click.ro
image
Sarmale și tochitură în inima New York-ului! Locul unde românii se simt ca acasă în America
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
image
Ce face acum Cabral, după ce a dispărut din televiziune. Noua pasiune îi ocupă tot timpul

OK! Magazine

image
Charles și-a luat soarta în propriile mâini. Cum încearcă regele să lupte împotriva cancerului printr-o ultimă măsură alternativă

Click! Pentru femei

image
La numai trei luni de la moartea fostului ei soț, s-a recăsătorit! L-a trădat pe actorul James Van Der Beek?

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!