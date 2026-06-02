Tensiuni la nivel înalt. Trump, reproșuri dure și limbaj trivial într-o discuție telefonică cu Netanyahu. Miza, acordul de pace cu Iranul

Relațiile dintre Washington și Tel Aviv traversează un moment de o tensiune extremă. Detalii apărute recent în spațiul public dezvăluie o discuție telefonică tensionată, marcată de un limbaj extrem de dur, între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Schimbul de replici a avut loc chiar înaintea anunțului liderului de la Casa Albă privind o tentativă de încetare a focului între Israel și gruparea Hezbollah.

Reproșurile lui Trump: „Te-am salvat de la închisoare”

Potrivit unor surse citate de publicația Axios, Donald Trump a reacționat vehement în fața strategiei militare a Israelului în Liban. În cadrul convorbirii, președintele SUA l-ar fi întrebat direct pe Netanyahu: „Ce naiba faci?”, acuzându-l ulterior de lipsă de recunoștință.

Conform surselor diplomatice, liderul american a recurs la un limbaj contondent, transmițându-i premierului israelian că, fără sprijinul său politic, acesta ar fi riscat închisoarea și că acțiunile actuale ale Tel Avivului atrag antipatia comunității internaționale. Furia Washingtonului ar fi fost declanșată de convingerea că atacurile masive asupra Beirutului periclitează eforturile Casei Albe de a intermedia un acord de pace de anvergură cu Iranul, scrie Daily Mail.

Ulterior, prin intermediul platformei Truth Social, Trump a nuanțat situația, afirmând că premierul israelian și-a retras trupele dintr-o operațiune majoră planificată în Liban și că ambele părți au fost de acord să oprească focul. Totuși, președintele SUA a manifestat un scepticism rezervat: „Să vedem cât va dura – sperăm că pentru eternitate!”

Netanyahu nuanțează acordul, Teheranul blochează dialogul

De cealaltă parte, Benjamin Netanyahu a emis un comunicat oficial care lasă loc interpretărilor și pare să contrazică parțial optimismul Washingtonului. Premierul israelian a subliniat că i-a transmis direct lui Trump că forțele israeliene vor continua să lovească ținte teroriste din Beirut dacă Hezbollah nu încetează atacurile asupra localităților și cetățenilor israelieni.

În tot acest timp, ecuația regională devine și mai complexă. Agenția oficială iraniană Tasnim a informat că negociatorii de la Teheran au încetat orice schimb de mesaje cu SUA, realizat anterior prin intermediari pakistanezi. Iranul condiționează reluarea dialogului de retragerea completă a Israelului din Liban și de oprirea operațiunilor din Fâșia Gaza.

Mai mult, oficialii regimului de la Teheran au lansat avertismente severe, amenințând cu blocarea totală a Strâmtorii Ormuz și activarea altor fronturi prin intermediul rebelilor houthi din Strâmtoarea Bab al-Mandeb.

Semnale ambivalente de la Casa Albă

Deși diplomația americană face eforturi intense pentru a stabiliza regiunea, declarațiile publice ale lui Donald Trump rămân oscilante. În cadrul unui interviu acordat CNBC, înainte de postările sale optimiste, Trump declarase că „nu îi pasă” dacă discuțiile cu Iranul eșuează, catalogându-le ca fiind „plictisitoare”. Ulterior, acesta a revenit, afirmând pentru NBC că o perioadă de tăcere diplomatică ar putea fi benefică, pentru ca în final să susțină că tratativele cu Republica Islamică avansează „într-un ritm rapid”.

Pe teren, situația rămâne critică. Forțele israeliene au marcat recent cea mai adâncă incursiune militară pe teritoriul libanez din ultimii 26 de ani, preluând controlul asupra castelului medieval Beaufort, o poziție strategică din sudul Libanului pe care Israelul nu o mai ocupase din anul 2000. Această escaladare survine în contextul ofensivei comune lansate de Statele Unite și Israel împotriva obiectivelor iraniene la începutul acestui an.