Visul american se stinge într-o criză colectivă de identitate - The Telegraph

Cazul Tyler Robinson și climatul public care l-a înconjurat nu mai vorbesc doar despre un asasinat politic, ci despre o societate care își pierde reperele. Un stat fondat pe ideea de raționalitate și drepturi individuale pare astăzi prins într-o spirală de violență și isterie colectivă, în care valorile fondatoare sunt răstălmăcite până la grotesc, scrie The Telegraph.

La scurt timp după reținerea lui Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „L-am prins.” Declarația a fost una categorică, lipsită de orice prudență juridică. În momentul acelui anunț, nu existase nici o punere sub acuzare formală, nici o expertiză psihiatrică, nici vreo audiere. Președintele Donald Trump a cerut deja pedeapsa capitală. Presupunerea nevinovăției – unul dintre pilonii justiției moderne – pare să nu mai fie luată în serios, nici măcar de către liderii aleși.

Într-o cultură democratică matură, asemenea reacții ar fi fost considerate inadmisibile. În schimb, ele sunt acum întâmpinate cu aplauze sau indiferență. Suntem, poate, martorii nu doar ai unei tragedii individuale, ci ai unui punct de ruptură în istoria americană – o despărțire de la ceea ce promiteau să fie valorile fundamentale ale unui stat modern.

Întrebarea de fond: ce s-a pierdut?

Statele Unite au fost concepute ca un experiment al Iluminismului – o republică bazată pe contract social, pe drepturi garantate și pe limitarea deliberată a puterii statului. Dar în climatul actual, în care discursul public este contaminat de violență, amenințări și radicalizare, se ridică întrebarea: mai poate funcționa acest model într-o eră a rețelelor sociale și a furiei colective nefiltrate?

Libertatea de exprimare, înțeleasă altădată ca o garanție a progresului, devine adesea vehiculul pentru ură și dezinformare. Lipsa unor mecanisme clare de reglementare în mediul digital a transformat libertatea într-un teren fertil pentru extremism. Ceea ce altădată era privit ca „excepționalism” american – credința într-un destin politic superior – pare astăzi golit de conținut.

Nemulțumirea cronică, reversul visului

În spatele acestei crize vizibile stă o realitate psihologică mai profundă. Promisiunea americană a mobilității sociale – ideea că oricine poate reuși, indiferent de originile sale – este dublată de o presiune constantă asupra individului. Ce se întâmplă, însă, atunci când reușita nu apare? Când, în ciuda eforturilor, cineva nu atinge idealul impus?

Pentru mulți, eșecul nu este explicat prin context, ci este interiorizat ca vină personală. Într-o societate în care succesul este norma, neîmplinirea devine o sursă de rușine și furie. Din această tensiune se naște o formă de neliniște națională – o revoltă latentă, uneori violentă, împotriva unui sistem perceput ca nedrept, deși clamat a fi perfect echitabil.

Această dimensiune psihologică a deziluziei explică, parțial, de ce apelurile la moderație și raționalitate nu mai funcționează. Dezamăgirea acumulată de-a lungul decadelor, combinată cu accesul nelimitat la platforme de exprimare, a creat o societate polarizată, în care judecata cedează în fața impulsului.

O democrație fragilizată de propriile idealuri

Diferențele dintre modelul american și democrațiile europene nu sunt doar de formă, ci de fond. Europa s-a construit pe structuri identitare preexistente – istorii comune, teritorii delimitate, limbi și tradiții împărtășite. Statele Unite, în schimb, au fost un proiect idealist, fondat pe un concept abstract al cetățeniei și pe un set de principii scrise.

Această construcție, deși admirabilă în intenție, este vulnerabilă în fața fragmentării identitare și a lipsei unui liant cultural profund. În momente de criză, când valorile comune sunt puse la încercare, lipsa unei ancore istorice poate deveni un handicap.

O întrebare deschisă

Rămâne întrebarea dacă democrația americană mai poate funcționa în actualele condiții. Cât timp libertatea de exprimare rămâne complet nereglementată în spațiul virtual, iar discursul politic alimentează ura în loc să o tempereze, este greu de imaginat o întoarcere la echilibru, scrie The Telegraph.

Este acest haos o simplă etapă, sau un punct de cotitură istoric ireversibil? Poate fi restabilită încrederea în instituțiile statului? Se mai poate vorbi despre un „interes comun” într-o societate în care fiecare individ pare să-și construiască propriul adevăr?

Într-un moment în care emoția a înlocuit argumentul, iar vinovăția este decisă în rețelele sociale înainte de a fi stabilită într-o sală de judecată, visul american pare să fi intrat într-o criză profundă – nu doar instituțională, ci morală și existențială, conchide piblicația.