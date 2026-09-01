Victorie pentru Donald Trump. Curtea Supremă îi permite să continue construcția sălii de bal de 400 de milioane de dolari

Curtea Supremă a permis luni Casei Albe să continue construcția unui proiect de sală de bal în valoare de 400 de milioane de dolari, pe măsură ce procesele sunt în desfășurare. Este o victorie pentru președintele Donald Trump, care exercită o putere executivă fără precedent și remodelează capitala după viziunea sa.

Donald Trump poate continua proiectul sălii de bal Foto: Profimedia

Recenta decizie luată de Curtea Supremă a SUA cu votul de 5-4 al judecătorilor înlocuiește un ordin temporar emis la începutul acestei luni, cu puțin timp înainte ca o suspendare ordonată de instanță să intre în vigoare, potrivit Mediafax.

Ordinul temporar a fost semnat de președintele Curții Supreme, John Roberts, însărcinat cu soluționarea apelurilor din partea capitalei. Însă acesta nu a fost de acord public cu ultima decizie, scriind un vot de dezacord ferm în care afirma că proiectul este probabil ilegal, deoarece nu a fost aprobat de Congres.

„Decizia de astăzi nu este o victorie pentru separarea puterilor în stat”, a scris Roberts. Cei trei judecători cu înclinații liberale ai Curții au fost de acord.

Preocupări legate de securitatea națională

Majoritatea, pe de altă parte, a constatat că National Trust for Historic Preservation probabil nu avea dreptul legal de a contesta proiectul.

Ordinul nesemnat a făcut referire la argumentele guvernului conform cărora sala de bal ar aborda preocupările legate de securitatea națională prin protejarea unei instalații militare subterane planificate și oferirea unei structuri mai sigure pentru evenimente mari decât corturile folosite în prezent.

Prin contrast, „singurul prejudiciu pe care Trustul îl invocă este ofensa pe care o va suferi unul dintre membrii săi din cauza faptului că va trebui să vizualizeze o structură de «scară», «înălțime» și «masă» așa cum intenționează guvernul”, se afirmă în acesta.

Sala de bal costă 400 de milioane de dolari

Donald Trump şi mai mulți donatori privați urmează să finanțeze acest proiect în valoare de 400 de milioane de dolari. Noua clădire urmează să aibă o capacitate de 650 de persoane, iar lucrările urmează să înceapă în septembrie şi să se încheie „cu mult înainte” de sfârșitul mandatului președintelui Trump.

Obiectivul este ca sala să găzduiască mai ales dineurile mari în onoarea unor șefi de stat străini, organizate în prezent într-un pavilion vast, instalat temporar în grădina Casei Albe.

„Casa Albă este una dintre cele mai frumoase și istorice clădiri din lume, însă în prezent nu poate găzdui evenimente importante în onoarea liderilor mondiali și a altor țări fără a fi nevoie să instaleze un cort mare și inestetic la aproximativ 100 de metri de intrarea principală a clădirii. Sala de bal a Casei Albe va fi o adăugire extrem de necesară și rafinată, cu o suprafață totală de aproximativ 8.361 metri pătrați, cu un design ornamentat și o amenajare atentă, cu o capacitate de 650 de locuri, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de capacitatea de 200 de locuri din Sala de Est a Casei Albe”, potrivit comunicatului citat.

Sala de bal va fi, potrivit unor machete făcute publice de către Casa Albă, un edificiu alb, flancat de coloane şi cu un frontispiciu care amintește de intrarea în clădirea principală.

Ea urmează să fie construită pe locul actualei Aripi de Est (East Wing), unde se află în mod tradiţional biroul Primei Doamne.