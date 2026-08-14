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Trump cere Curții Supreme să-i permită să continue lucrările la sala de bal de la Casa Albă

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Președintele SUA Donald Trump a solicitat Curții Supreme să îi permită să continue construirea unei săli de bal în valoare de 400 de milioane de dolari la Casa Albă, fără aprobarea Congresului.

Donald Trump, președintele SUA
Donald Trump, hptărât să meargă la capăt cu sala de bal FOTO: X

Cererea de urgență vine la o săptămână după ce o curte de apel a dispus oprirea lucrărilor până la aprobarea Congresului, confirmând o hotărâre obținută de National Trust for Historic Preservation, care a dat în judecată administrația anul trecut.

În ultima cerere depusă, procurorul general adjunct al SUA, D. John Sauer, a solicitat ca lucrările să poată continua în timp ce administrația contestă ordinul de suspendare a lucrărilor, pe care l-a calificat drept „periculos”. Trump susține de mult timp că Casa Albă nu dispune de un spațiu suficient de mare pentru evenimente și că construirea unui astfel de spațiu este vitală pentru securitatea națională, potrivit BBC.

Lucrările ar trebui să fie oprite pe 21 august

Decizia curții de apel de săptămâna trecută nu intră în vigoare decât pe 21 august, când construcția sălii de bal va trebui să înceteze, cu excepția cazului în care Curtea Supremă admite cererea de urgență. Sauer a declarat vineri, în documentul depus, că lucrările la proiect sunt finalizate în proporție de 65% și că neadmiterea cererii ar echivala cu „continuarea construcției în ciuda ordinului judecătoresc”.

„Având în vedere că această ordonanță periculoasă urmează să intre în vigoare pentru prima dată pe 21 august, dispoziția sa de suspendare a lucrărilor este și mai flagrant inechitabilă, dacă nu chiar imposibilă”, a scris el. Sauer a adăugat că „obligarea președintelui să vină cu capul plecat în fața Congresului pentru ca «casa poporului» să fie în siguranță conferă legislativului o pârghie periculoasă”.

Un conflict juridic început în octombrie

Proiectul lui Trump privind sala de bal a făcut obiectul unei bătălii juridice încă din octombrie, când administrația a demolat aripa de est a Casei Albe pentru a începe construcția fără aprobarea Congresului.

La scurt timp după aceea, Fundația Națională pentru Conservarea Patrimoniului Istoric a intentat un proces, susținând că proiectul era ilegal deoarece a demarat fără o evaluare prevăzută de lege, care include și consultarea publică și aprobarea de către entități precum Comisia Națională de Planificare a Capitalei.

Administrația spune că proiectul este necesar pentru securitate Președintele și avocații guvernului au susținut că, pe lângă sala de bal destinată organizării de evenimente, proiectul include și instalații militare, printre care adăposturi antiaeriene și centre de îngrijiri medicale.

Administrația a susținut, de asemenea, că sala de bal este construită fără a se folosi bani proveniți de la contribuabili și este finanțată integral din donații ale unor companii private – ceea ce înseamnă că nu este necesară aprobarea Congresului.

Trump vrea să schimbe peisajul urban al Washingtonului

Proiectul privind sala de bal de la Casa Albă face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a remodela peisajul urban al orașului Washington, care a inclus, de asemenea, renovarea bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln și un „Arc de Trump” planificat, în stilul Arcului de Triumf din Paris.

Administrația Trump s-a confruntat, în cadrul tuturor acestor proiecte, cu acuzații conform cărora ar fi ocolit procedurile obligatorii de evaluare și de consultare publică – acuzație pe care președintele o neagă.

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