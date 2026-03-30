Ce se construiește, de fapt, sub noua sală de bal de la Casa Albă: Trump dezvăluie detalii despre fortăreață

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că armata americană construiește un „complex mare” sub sala de bal ridicată la Casa Albă, care va servi drept adăpost, inclusiv pentru protecție împotriva dronelor.

„În acest moment, armata construieşte un complex mare sub sala de bal (...) Totul merge foarte bine, suntem chiar înainte de termen”, a declarat Trump, duminică, din avionul cu care s-a întors din weekendul petrecut în Florida, arătând presei planurile sălii de bal, scrie Agerpres.

„Sala de bal serveşte de fapt drept adăpost pentru tot ceea ce este construit dedesubt de către armată, inclusiv protecţie împotriva dronelor şi a altor lucruri”, a continuat el.

Trump a adăugat că acest lucru a fost „scurs recent” în spaţiul public „ca urmare a unui proces ridicol” intentat împotriva şantierului.

Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet în octombrie 2025, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal. Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume” ,„dărâmarea cu adevărat” a acestei aripi şi lăsarea „anumitor părţi” este cea mai bună soluție.

Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase întreprinse în acest faimos loc în ultimul secol, a crescut constant ca amploare. Bugetul său proiectat, finanţat din donaţii private, s-a majorat de la 200 de milioane de dolari la 400 de milioane de dolari.

Dorind să-şi lase amprenta asupra capitalei americane, Donald Trump a redenumit o sală de spectacole emblematică „Centrul Trump Kennedy”.