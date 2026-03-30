Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Ce se construiește, de fapt, sub noua sală de bal de la Casa Albă: Trump dezvăluie detalii despre fortăreață

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că armata americană construiește un „complex mare” sub sala de bal ridicată la Casa Albă, care va servi drept adăpost, inclusiv pentru protecție împotriva dronelor.

Trump arată o schiță a noii aripi de est propuse pentru Casa Albă FOTO Profimedia

„În acest moment, armata construieşte un complex mare sub sala de bal (...) Totul merge foarte bine, suntem chiar înainte de termen”, a declarat Trump, duminică, din avionul cu care s-a întors din weekendul petrecut în Florida, arătând presei planurile sălii de bal, scrie Agerpres.

„Sala de bal serveşte de fapt drept adăpost pentru tot ceea ce este construit dedesubt de către armată, inclusiv protecţie împotriva dronelor şi a altor lucruri”, a continuat el.

Trump a adăugat că acest lucru a fost „scurs recent” în spaţiul public „ca urmare a unui proces ridicol” intentat împotriva şantierului.

Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată complet în octombrie 2025, în locul ei fiind construită o nouă sală de bal. Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume” ,„dărâmarea cu adevărat” a acestei aripi şi lăsarea „anumitor părţi” este cea mai bună soluție.

 Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase întreprinse în acest faimos loc în ultimul secol, a crescut constant ca amploare. Bugetul său proiectat, finanţat din donaţii private, s-a majorat de la 200 de milioane de dolari la 400 de milioane de dolari.

Dorind să-şi lase amprenta asupra capitalei americane, Donald Trump a redenumit o sală de spectacole emblematică „Centrul Trump Kennedy”.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Așteptați-vă la noi scumpiri. În 2 zile expiră plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Ce produse se vor scumpi de la 1 aprilie
gandul.ro
image
Spionaj și intimidare: mesaje obținute de jurnaliști arată cum recrutează Rusia informatori în Europa
mediafax.ro
image
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
fanatik.ro
image
Procurorul care a luat șpagă 10 tone de motorină vrea prescripție sau reabilitare. Iulian Văduvan a fost condamnat „simbolic” pentru mită și spălare de bani
libertatea.ro
image
Zelenski: Rusia a fotografiat de trei ori baza aeriană a SUA din Arabia Saudită, înaintea atacului iranian asupra acesteia
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
observatornews.ro
image
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
cancan.ro
image
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Cum să economiseşti motorină şi benzină cu ajutorul cauciucurilor: vei fi mai atent când le vei pune pe cele de vară
playtech.ro
image
De ce nu l-a vrut, de fapt, Mihai Stoica pe Louis Munteanu la FCSB. Comparația cu Mitriță și motivul pentru care atacantul nu joacă nici în SUA
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
ELE sunt cele două minore dispărute din curtea casei din Mureș! Autoritățile au dat ALERTĂ
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii până la finalul anului 2026. Noile bancnote vor circula în paralel cu cele vechi
romaniatv.net
image
Pensionarii care pierd 2.800 de lei dacă nu depun un document până marți, 31 martie la CNPP
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Mircea Lucescu își ia adio de la Națională! Mesajul lui „Il Luce”: „Gata, s-a terminat!”
click.ro
image
Astăzi s-a născut Vincent van Gogh. Povestea nefericită a marelui pictor. De ce și-a tăiat o parte din ureche și ce a făcut cu ea. Cum a murit la doar 37 de ani
click.ro
Prințul William cu copiii George, Charlotte și Louis foto Instagram 5 jpg
Prințul William, „hotărât” să evite problema „rezervei” în cazul Prințesei Charlotte și Prințului Louis. Ce are de gând
okmagazine.ro
Scarlett Johansson foto Profimedia jpg
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile răsfățate de astre în aprilie 2026. E cea mai bună lună din tot anul, vor înflori, iar reușitele vor fi la tot pasul
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Nu se mai poate face nimic? Verdictul brutal primit din partea medicilor de prințesa norvegiană

Click! Pentru femei

image
Înainte de-a se mărita, Scarlett Johansson a avut un iubit de care aproape că a uitat…

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?