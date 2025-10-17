Vicepreședintele SUA spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite să încheie un acord. „Este nevoie de mult mai multă muncă”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că „ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”.

Statele Unite continuă să acţioneze în vederea ajungerii la un acord, dă el asigurări, scrie News.ro.

J. D. Vance evocă o „dezaliniere fundamentală a aşteptărilor” celor două ţări.

El apreciază că Rusia că face progrese militare mai bune decât în realitate - un lucru care complică negocierile.

Vicepreședintele lui Trump dă însă asigurări că o soluție rămâne posibilă.

Însă, în opinia sa, este nevoie de „mult mai multă muncă” pentru a se ajunge acolo.

El salută diplomația „energică” a lui Donald Trump care, consideră el, „le dă mai multă libertate de mișcare echipelor sale”, care „nu ezită să exploreze mijloace neconvenționale” cu scopul de a avansa către un acord.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, după cum a spus el, a fost visat de secole.

De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt Războiului cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în activități cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite, după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Potrivit președintelui Trump, „consilieri de nivel înalt” din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, adaugă el.

La finalul apelului, cei doi lideri au convenit să se întâlnească în Ungaria, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.