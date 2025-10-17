search
Vineri, 17 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vicepreședintele SUA spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite să încheie un acord. „Este nevoie de mult mai multă muncă”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că „ruşii şi ucrainenii nu sunt pur şi simplu într-un punct în care să poată să încheie un acord”.

JD Vance/FOTO: AFP
JD Vance/FOTO: AFP

Statele Unite continuă să acţioneze în vederea ajungerii la un acord, dă el asigurări, scrie News.ro.

J. D. Vance evocă o „dezaliniere fundamentală a aşteptărilor” celor două ţări.

El apreciază că Rusia că face progrese militare mai bune decât în realitate - un lucru care complică negocierile.

Vicepreședintele lui Trump dă însă asigurări că o soluție rămâne posibilă.

Însă, în opinia sa, este nevoie de „mult mai multă muncă” pentru a se ajunge acolo.

El salută diplomația „energică” a lui Donald Trump care, consideră el, „le dă mai multă libertate de mișcare echipelor sale”, care „nu ezită să exploreze mijloace neconvenționale” cu scopul de a avansa către un acord.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că a avut joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Tocmai am încheiat o convorbire telefonică cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, după cum a spus el, a fost visat de secole.

De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt Războiului cu Rusia/Ucraina. Președintele Putin a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în activități cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite, după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Potrivit președintelui Trump, „consilieri de nivel înalt” din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, sub conducerea secretarului de stat Marco Rubio. Locul întâlnirii nu a fost încă stabilit, adaugă el.

La finalul apelului, cei doi lideri au convenit să se întâlnească în Ungaria, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
digi24.ro
image
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
gandul.ro
image
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
mediafax.ro
image
Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de lot pentru campioana României
fanatik.ro
image
Descoperire făcută după tragedia din Rahova. Ce se vede în imaginile Google Street View din 2023
libertatea.ro
image
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
digi24.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
observatornews.ro
image
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat aruncat de suflul deflagrației în blocul de vizavi
playtech.ro
image
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Mă miră total… Știu ce relație are cu Răzvan Lucescu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Cine sunt victimele exploziei din Rahova! Trei persoane au decedat și alte 17 au fost grav rănite
kanald.ro
image
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, a ajuns ultimul la locul exploziei după două ore, abia trezit din somn la ora 12:00! Edilul nu știa mai nimic despre subiect și părea ''picat din plop''
romaniatv.net
image
Lista românilor care ar ajunge în prima linie în caz de război!
mediaflux.ro
image
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Orașul din România unde o casă costă cât o mașină second-hand. Ce dotări are locuința
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Umorul Prințului William este ADORABIL! Ce remarcă amuzantă a făcut viitorul rege în compania soției sale Kate

Click! Pentru femei

image
Ele sunt cele mai sexy mămici! Gigi Hadid, Adriana Lima și Emily Ratajkowski au făcut furori în lenjerie intimă!

Click! Sănătate

image
4 vaccinuri care pot reduce riscul de demență, potrivit cercetătorilor