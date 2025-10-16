Breaking Donald Trump va discuta la telefon cu Vladimir Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski

Președintele american Donald Trump urmează să aibă joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre situația războiului din Ucraina.

Convorbirea are loc cu doar o zi înainte ca liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, să fie primit la Casa Albă de Trump, în cadrul unei vizite oficiale, potrivit Axios.

Potrivit sursei citate, cei doi ar urma să discute despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete de croazieră Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, în contextul escaladării conflictului cu Rusia.

Casa Albă nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial cu privire la aceste întâlniri.

În urmă cu o săptămână, Donald Trump a declarat că i-a transmis lui Zelenski intenția de a lansa un nou ultimatum către liderul de la Kremlin: fie Rusia se așază serios la masa negocierilor de pace, fie Ucraina va primi sprijin militar suplimentar din partea Statelor Unite, inclusiv rachete Tomahawk.

Vizita președintelui ucrainean în SUA vine într-un moment critic, în care Kievul cere insistent sprijin militar și diplomatic pentru a face față ofensivei ruse tot mai intense din estul țării.