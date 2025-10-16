search
Joi, 16 Octombrie 2025
Vicepreședintele SUA le ia apărarea tinerilor republicani care făceau glume despre viol și camere de gazare. JD Vance: „Tinerii fac lucruri prostești, mai ales băieții”

Publicat:

Vicepreședintele american JD Vance a încercat să diminueze gravitatea unor mesaje rasiste, antisemite și sexiste publicate de membrii organizației Young Republicans, descriindu-le drept „glume ofensatoare” făcute de „copii”.

JD Vance a încercat să le ia apărarea tinerilor republicani FOTO: Profimedia
JD Vance a încercat să le ia apărarea tinerilor republicani FOTO: Profimedia

Reacția lui JD Vance a venit după o anchetă realizată de Politico, care a dezvăluit mii de mesaje schimbate pe Telegram între membri ai grupului Young Republicans, inclusiv lideri de stat și un fost angajat al administrației Trump. Conținutul discuțiilor includea remarci rasiste, antisemite, homofobe, precum și glume despre camerele de gazare, sclavie și viol.

„Realitatea este că tinerii fac lucruri prostești, mai ales băieții tineri”, a spus Vance în podcastul The Charlie Kirk Show. „Spun glume îndrăznețe, ofensatoare. Asta fac copiii. Și nu vreau să trăim într-o țară unde o glumă stupidă – o glumă foarte ofensatoare și stupidă – este un motiv să le distrugem viața”.

Vicepreședintele a profitat de numele organizației - Young Republicans (Republicani Tineri), pentru a sugera că autorii mesajelor erau adolescenți, deși majoritatea au între 24 și 35 de ani, potrivit Mother Jones.

Ancheta care a provocat val de critici și demiteri

Baza de date a mesajelor conținea peste 2.900 de pagini și mai mult de 250 de insulte, inclusiv expresii precum „violul este epic”, „I love Hitler” și „toți cei care votează „nu” vor merge la camera de gazare”Dezvăluirile au generat reacții dure și mai multe demiteri în rândul tinerilor politicieni republicani implicați.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a transmis că retorica lui Donald Trump „nu are nicio legătură” cu limbajul folosit de membrii grupului, afirmând că „nimeni nu a fost supus la mai multă retorică violentă decât președintele Trump și susținătorii săi”.

Vance acuză democrații de ipocrizie

Vance i-a criticat pe democrați și pe jurnaliști pentru că, în opinia sa, acordă prea multă atenție „unor copii care spun lucruri ofensatoare într-un grup de chat”. El a spus că adevărata problemă ar fi declarațiile unui candidat democrat la funcția de procuror general al statului Virginia, Jay Jones, care ar fi glumit despre uciderea unui coleg republican.

„Mesajele lui Jones, care discutau ipotetic despre uciderea președintelui republican al Camerei din Virginia și a copiilor săi, sunt de o mie de ori mai grave decât ceea ce spun niște tineri într-un chat, oricât de ofensator ar fi”, a afirmat Vance.

Marți seara, vicepreședintele a scris pe platforma X că nu se va alătura „ipocriziei celor care își frâng mâinile de groază când oameni puternici cheamă la violență politică, adăugând că remarcile democratului sunt „mult mai grave decât orice s-a spus într-un chat de colegiu”.

„Concentrați-vă pe problemele reale”

Vance a încheiat intervenția sa criticând pe cei care, în opinia sa, ignoră apelurile la violență din tabăra democrată, preferând să se scandalizeze din cauza limbajului folosit de republicani.

„Maturizați-vă. Îmi pare rău, dar concentrați-vă pe problemele reale, nu pe ceea ce spun copiii într-un grup de chat”, a spus vicepreședintele.

SUA

