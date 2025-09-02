search
Marți, 2 Septembrie 2025
Adevărul
Video „Maimuțe murdare / Salvați-ne copiii”. Antreprenor străin din Marea Britanie, atacat rasist în timpul unui interviu pentru Sky News

Publicat:

Un antreprenor străin din Marea Britanie a fost insultat de două femei, chiar în timpul unui interviu pentru Sky News, în care vorbea despre diviziunile din oraș privind atitudinile față de solicitanții de azil.

FOTO: Captură video
FOTO: Captură video

În timpul interviului, una dintre femei, ținând un pahar de bere în mână, se pune în fața camerei și începe să strige o serie de obscenități la adresa lui Zahin, antreprenorul în vârstă de 32 de ani.

Fețele femeilor au fost blurate de Sky News.

Nu vedeți că vorbim?”, le întreabă acesta pe femei, în contextul în care îi oferea un interviu corespondentei Sky News pentru Midlands, Shamaan Freeman-Powell.

A doua femeie începe apoi să vorbească pe tema religiei, adăugând: „Asta e problema pe care o avem cu voi în țara noastră, că ne violați copiii.” Prima femeie strigă apoi expresia rasistă „maimuțe murdare”, urmată de „salvați-ne copiii”.

Șocat, Zahin – care s-a mutat în Marea Britanie din Malawi la vârsta de șase ani – le întreabă pe femei: „Ce-i învățați pe copiii aceia?”

Prezentatoarea Freeman-Powell încearcă să detensioneze situația, întrebându-l pe bărbat dacă este în regulă.

El răspunde, cu durere: „M-am obișnuit cu acest conflict.” La care jurnalista adaugă: „Nimeni nu ar trebui să fie obișnuit cu așa ceva.”

Zahin se întoarce apoi spre grup, îngrijorat pentru sora sa geamănă, care între timp fusese înconjurată de femeile respective. După confruntare, Zahin le-a spus celor de la Sky News: „Iubesc acest oraș”, dar crede că a fost ținta atacului pentru că femeile au presupus că este musulman.

Să ne acuze de o crimă, asta nu e corect, este nedrept”, a spus el.

Nuneaton a fost, în ultimele săptămâni, scena mai multor proteste anti-imigrație. Întrebat cum se raportează la aceste manifestații, Zahin spune că susține dreptul oamenilor de a protesta în general.

„Avem dreptul să protestăm pentru orice cauză vrem: asta e frumusețea de a trăi în Anglia”, a declarat el.

Referindu-se la diviziunile care traversează comunitatea din Nuneaton, Zahin afirmă că este nevoie de construire a unei comunități și de deschidere a dialogului.

„Acum, nu cred că facem parte dintr-o comunitate, mai degrabă sunt tabere diferite. Dar trebuie să existe o soluție. Și cred că soluția vine prin dialog, nu prin țipete și înjurături. Suntem totuși în 2025.”

Poliția din Warwickshire a fost contactată pentru un punct de vedere, potrivit Daily Mail.

Astfel de incidente au avut loc și în România, cel mai cunoscut fiind cel al livratorului străin bătut în plină stradă de un tânăr de 20 de ani. Cazul a stârnit îngrijorare în rândul comunităților de imigranți și a amplificat controversele privind toleranța față de minorități.

Agresorul, care l-a lovit pe neașteptate cu pumnul și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, a fost reținut de un polițist aflat în timpul liber. Judecătoria Sectorului 2 a dispus, pe 27 august, arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Marți, 2 septembrie, tânărul a fost dus la audieri.

La doar câteva zile după incident, Primăria Capitalei a aprobat organizarea unui protest care vizează imigranții, în special cei veniți din Asia. Decizia a stârnit critici dure și acuzații că administrația locală tolerează manifestații cu caracter extremist. Ulterior, viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat faptul că avizul pentru protestul respectiv a fost anulat.

„Capitala nu va deveni scena radicalismului”, a spus edilul general, conform unui comunicat transmis de Primăria Capitalei.

Europa

Top articole

