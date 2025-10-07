Atac homofob filmat la Tulcea: un adolescent a fost agresat și umilit în public de membri ai unui grup radical care se autointitulează „Mișcarea Unității Naționale”

Un grup de trei tineri din Tulcea, care se autointitulează „Mișcarea Unității Naționale” (MUN), a întins o capcană unui adolescent gay, folosind un cont fals pe o rețea de socializare. Sub pretextul unei întâlniri, băiatul a fost agresat fizic și umilit, iar întreaga scenă a fost filmată și distribuită ulterior pe Telegram.

Atacul, petrecut în urmă cu aproape doi ani, nu a fost făcut public până acum. Clipurile, datate noiembrie 2023, sunt încă disponibile pe un canal privat de Telegram cu profil neolegionar, intitulat „Incorect Politic Chat”, accesibil doar pe bază de invitație. Grupul respectiv distribuie frecvent materiale violente și mesaje de instigare la ură, iar agresiunea asupra adolescentului a fost prezentată acolo drept o „victorie” împotriva minorităților sexuale.

Potrivit informațiilor obținute de reporterii Libertatea, adolescentul a observat, la locul întâlnirii, că în locul persoanei cu care credea că urmează să se vadă au apărut trei tineri mascați, purtând cagule și bocanci. Când a încercat să plece, unul dintre agresori l-a amenințat că, dacă nu rămâne, „îi va fi deschis un dosar penal”.

Victima a fost trântită la pământ și lovită în mod repetat, inclusiv la cap și abdomen. În înregistrări se aude cum tinerii îl întreabă dacă este gay și îl forțează să stea în genunchi. Ulterior, băiatului i s-a scris pe frunte, cu marker negru, abrevierea „LGBT”, iar agresorii și-au făcut un selfie cu el, tratând scena ca pe un „trofeu”, afirmând că „au prins un pedofil gay” și că „străzile sunt libere de LGBT”.

Din cauza nivelului ridicat de violență, imaginile nu pot fi publicate, însă redacția Libertatea a transmis materialele către Poliția Tulcea, solicitând un punct de vedere oficial.

Într-un răspuns oferit ziarului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Tulcea au declarat că nu dețin „nicio probă privind existența unei formațiuni de extremă dreapta care ar activa pe raza județului Tulcea” și că nu există „niciun dosar penal care să implice o grupare denumită Mișcarea Unității Naționale (MUN)”.