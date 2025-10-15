search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Moscova acuză opoziția rusă din exil de terorism și complot pentru preluarea violentă a puterii în Rusia

Război în Ucraina
Autoritățile ruse au deschis marți un dosar penal împotriva fostului director general al gigantului petrolier Yukos, Mihail Hodorkovski, și a celorlalți 22 de membri ai Comitetului anti-război, acuzându-i de complot în vederea preluării violente a puterii în Rusia și de organizare sau participare la o organizație teroristă, se arată într-un comunicat al Serviciului Federal de Securitate (FSB).

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Fondat după lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Comitetul rus anti-război, un grup de politicieni, oameni de afaceri, jurnalişti, avocaţi, artişti şi profesori care trăiesc în exil, se prezintă ca o platformă ce susține „rușii anti-război”, promovând „solidaritatea, acțiunea și ajutorul reciproc între cei ce se opun războiului declanșat de Kremlin”.

Printre membri se numără figuri marcante ale opoziției ruse din exil precum marele maestru de șah și activistul politic Garry Kasparov, activistul și jurnalistul Vladimir Kara-Murza, politologul Ekaterina Schulmann, fostul deputat Dmitri Gudkov, dar și fostul premier Mihail Kasianov.

FSB acuză opoziția rusă din exil că pregătește o lovitură de stat

Potrivit acuzațiilor formulate de FSB, obiectivul comitetului este „schimbarea ordinii constituționale”.

Totodată, Comitetul anti-război este acuzat că ar fi finanțat „unități paramilitare naționaliste ucrainene recunoscute drept organizații teroriste în Rusia” și au recrutat persoane pentru a se alătura acestora, „ca parte a unui plan de preluare violentă a puterii”.

Hodorkovski, odată cel mai bogat om din Rusia, se confruntă și cu acuzația suplimentară de „incitare la terorism”.

Ancheta FSB vine la mai puţin de două săptămâni după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), un forum pentru drepturile omului format din parlamentari din 46 de ţări europene, a anunţat că va crea o „platformă pentru dialog” cu forţele democratice ruse din exil.

Pe 2 octombrie, APCE a aprobat o rezoluție de înființare a unei „platforme de dialog cu forțele democratice ruse”, care ar permite figurilor opoziției din exil să contribuie la rapoarte și recomandări de politici privind sancțiuni și drepturile omului.

De altfel, în motivarea punerii sub acuzare, anchetatorii ruși au citat „Declarația Forțelor Democratice Ruse ”, cunoscută drept Declarația de la Berlin (2023), despre care susține că urmărește „lichidarea” actualului guvern al Rusiei. În această Declarație, Comitetul a catalogat regimul președintelui rus Vladimir Putin și războiul împotriva Ucrainei ca fiind „criminale”, notează Kyiv Independent.

Ce a determinat ancheta FSB

Potrivit comunicatului FSB, fondatorul Comitetului anti-război, Mihail Hodorkovski a prezentat „platforma de dialog cu Forțele Democratice Ruse”, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), drept o „adunare constitutivă pentru o perioadă de tranziție și o alternativă la autoritățile ruse”.

„În prezent, sunt în curs de desfășurare acțiuni de investigație împotriva lui Mihail Hodorkovski și a complicilor săi. Cei implicați în activitățile lor vor fi trași la răspundere în conformitate cu legislația rusă”, se mai arată în comunicatul FSB.

Hodorkovski, care a fugit din Rusia după o detenție de 10 ani pentru fraudă, riscă închisoare pe viață.

Vladimir Kara-Murza, fost deținut politic, câștigător al premiului Pulitzer, a fost eliberat dintr-o închisoare siberiană într-un schimb de prizonieri între Rusia și SUA, anul trecut. El fusese condamnat la 25 de ani de închisoare pentru înaltă trădare

Reacția lui Mihail Hodorkovski

Într-un interviu acordat Reuters, Hodorkovski a respins acuzaţiile ca fiind „absolut false”, subliniind că activitatea Comitetului este publică și exclusiv paşnică şi umanitară.

„Acest punct alternativ de legitimitate reprezintă cel mai mare pericol pentru el şi regimul său. Ceea ce ne arată acest lucru este că tocmai această abordare a clădirii unor relaţii între instituţiile internaţionale şi opoziţia rusă consolidată este abordarea corectă”, a punctat Hodorkovski.

Hodorkovski, care locuieşte la Londra, a declarat că ultimele acuzaţii sunt o „bulină neagră” pentru FSB. „Fără îndoială, o astfel de decizie crește nivelul de risc pentru cei care decid singuri că sunt pregătiţi să fie o alternativă la regimul lui Putin”, a atras el atenţia.

Din 2022 încoace, autoritățile ruse și-au intensificat eforturile de a reduce la tăcere detractorii războiului, desemnând zeci de instituții media independente și grupuri activiste drept „agenți străini” sau „organizații indezirabile”, interzicându-le activitățile pe teritoriul Rusiei și incriminând cooperarea cu acestea.

Rusia

