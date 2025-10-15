Scandal uriaș în rândul tinerilor republicani americani. Discuții șocante despre viol și camera de gazare: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii”

Lideri ai organizației Tineretului Republican din mai multe state americane au fost surprinși într-un grup de discuții pe Telegram folosind un limbaj rasist, antisemit și violent, potrivit unei anchete realizate de presa internațională. În conversațiile private, unii membri i-au numit pe afro-americani „maimuțe” sau „oameni pepene”, au glumit despre camere de gazare și au făcut comentarii despre viol și tortură.

Mesajele, care se întind pe o perioadă de peste șapte luni, oferă o imagine îngrijorătoare asupra modului în care noua generație de activiști republicani se exprimă atunci când cred că nimeni nu îi ascultă, relatează Politico.

Vicepreședintele Tinerilor Republicani din Kansas, William Hendrix, a folosit insulte rasiale de mai multe ori, în timp ce Bobby Walker, fost vicepreședinte al filialei din New York, s-a referit la viol ca fiind „epic”.

De asemenea, Peter Giunta, la acea vreme președinte al organizației, a scris că „toți cei care votează „nu” vor merge la camera de gazare”, referindu-se la un vot intern privind conducerea Federației Naționale a Tinerilor Republicani — o structură cu peste 15.000 de membri.

La rândul său, Joe Maligno, fost consilier general al filialei din New York, a comentat ironic:

„Camerele de gazare nu se potrivesc cu estetica hitleristă”. În același timp, Annie Kaykaty, membră a comitetului național, a scris: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii acum”.

Conversațiile, desfășurate între reprezentanți din state precum New York, Kansas, Arizona și Vermont, au fost obținute de Politico și însumează peste 2.900 de pagini. O parte dintre mesaje poate fi văzută mai jos.

Dezvăluirile au avut consecințe imediate: unii dintre participanți și-au pierdut locul de muncă, iar alții au rămas fără ofertele de angajare. Lideri republicani importanți, inclusiv Elise Stefanik și Rob Ortt, au condamnat public limbajul folosit.

Sociologul Joe Feagin, profesor la Texas A&M, a explicat că aceste comportamente reflectă relaxarea normelor politice din era Trump:

„Cu cât atmosfera politică este mai deschisă și mai eliberatoare – așa cum a fost odată cu apariția lui Trump și a unui Partid Republican mai de dreapta chiar și înainte de el – cu atât tinerii și oamenii mai în vârstă sunt mai deschiși să spună glume rasiste, să facă comentarii rasiste în privat și în public.”

Într-o reacție ulterioară, Peter Giunta a afirmat că scurgerea conversațiilor ar face parte dintr-un „asasinat de caracter coordonat” de adversarii săi politici, dar și-a cerut scuze „față de cei care au fost jigniți de limbajul insensibil și impardonabil”.

El a adăugat că unele mesaje ar fi putut fi „modificate sau scoase din context”, dar a declarat că își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor.

Unul dintre participanți, Michael Bartels, care lucrează în administrația Trump, este menționat în investigație, însă nu a intervenit pentru a opri conversațiile rasiste.