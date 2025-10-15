search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Scandal uriaș în rândul tinerilor republicani americani. Discuții șocante despre viol și camera de gazare: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii”

0
0
Publicat:

Lideri ai organizației Tineretului Republican din mai multe state americane au fost surprinși într-un grup de discuții pe Telegram folosind un limbaj rasist, antisemit și violent, potrivit unei anchete realizate de presa internațională. În conversațiile private, unii membri i-au numit pe afro-americani „maimuțe” sau „oameni pepene”, au glumit despre camere de gazare și au făcut comentarii despre viol și tortură.

Doi dintre liderii Tineretului Republican. FOTO: X/@McElroyMarra
Doi dintre liderii Tineretului Republican. FOTO: X/@McElroyMarra

Mesajele, care se întind pe o perioadă de peste șapte luni, oferă o imagine îngrijorătoare asupra modului în care noua generație de activiști republicani se exprimă atunci când cred că nimeni nu îi ascultă, relatează Politico.

Vicepreședintele Tinerilor Republicani din Kansas, William Hendrix, a folosit insulte rasiale de mai multe ori, în timp ce Bobby Walker, fost vicepreședinte al filialei din New York, s-a referit la viol ca fiind „epic”.

De asemenea, Peter Giunta, la acea vreme președinte al organizației, a scris că „toți cei care votează „nu” vor merge la camera de gazare”, referindu-se la un vot intern privind conducerea Federației Naționale a Tinerilor Republicani — o structură cu peste 15.000 de membri.

La rândul său, Joe Maligno, fost consilier general al filialei din New York, a comentat ironic:

„Camerele de gazare nu se potrivesc cu estetica hitleristă”. În același timp, Annie Kaykaty, membră a comitetului național, a scris: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii acum”.

Conversațiile, desfășurate între reprezentanți din state precum New York, Kansas, Arizona și Vermont, au fost obținute de Politico și însumează peste 2.900 de pagini. O parte dintre mesaje poate fi văzută mai jos.

Conversatiile au fost obținute de Politico. FOTO: X/@mazzenilsson
Conversatiile au fost obținute de Politico. FOTO: X/@mazzenilsson

Dezvăluirile au avut consecințe imediate: unii dintre participanți și-au pierdut locul de muncă, iar alții au rămas fără ofertele de angajare. Lideri republicani importanți, inclusiv Elise Stefanik și Rob Ortt, au condamnat public limbajul folosit.

Sociologul Joe Feagin, profesor la Texas A&M, a explicat că aceste comportamente reflectă relaxarea normelor politice din era Trump:

„Cu cât atmosfera politică este mai deschisă și mai eliberatoare – așa cum a fost odată cu apariția lui Trump și a unui Partid Republican mai de dreapta chiar și înainte de el – cu atât tinerii și oamenii mai în vârstă sunt mai deschiși să spună glume rasiste, să facă comentarii rasiste în privat și în public.”

Într-o reacție ulterioară, Peter Giunta a afirmat că scurgerea conversațiilor ar face parte dintr-un „asasinat de caracter coordonat” de adversarii săi politici, dar și-a cerut scuze „față de cei care au fost jigniți de limbajul insensibil și impardonabil”.

El a adăugat că unele mesaje ar fi putut fi „modificate sau scoase din context”, dar a declarat că își asumă responsabilitatea pentru conținutul lor.

Unul dintre participanți, Michael Bartels, care lucrează în administrația Trump, este menționat în investigație, însă nu a intervenit pentru a opri conversațiile rasiste.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
stirileprotv.ro
image
Ninge sau nu iarna asta în România? Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru decembrie, ianuarie și februarie, în București
gandul.ro
image
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
mediafax.ro
image
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
fanatik.ro
image
Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost evacuați de urgență
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Cutremur puternic în România! Seismul a avut loc într-o zonă neobişnuită
playtech.ro
image
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Președinte pentru CFR Cluj! Lovitură de teatru în Gruia: "Altfel, nu are rost!"
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Alertă meteo! ANM anunță unde vor fi 0 grade Celsius
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
O singură vizită și mai multe ținute! Kate Middleton a surprins cu vestimentația și abilitățile sale la o călătorie din Irlanda de Nord

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”