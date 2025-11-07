Caz șocant: o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, victima unui viol în grup. Trei tineri, reţinuţi de DIICOT Iaşi

Trei tineri cu vârste între 16 şi 24 de ani au fost reţinuţi după ce au dus o fată de 15 ani, cu handicap psihic sever, într-o zonă izolată, unde au întreţinut cu ea raporturi sexuale.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea a 3 inculpaţi, cu vârstele de 16, 20 şi 24 de ani, cercetaţi pentru viol asupra unui minor şi pornografie infantilă. Mai mult, adolescentul de 16 ani a filmat-o pe fată în ipostaze sexuale explicite şi le-a distribuit şi celorlalţi filmuleţul pornografic.

„Din probatoriul administrat a reieşit că, la data de 19.10.2025, inculpaţii au condus o victimă minoră (în vârstă de 15 ani, încadrată într-un grad de handicap psihic grav), într-o zonă izolată a unei comune din judeţul Iaşi, unde au întreţinut cu aceasta acte şi raporturi sexuale profitând de imposibilitatea psihică şi fizică a victimei de a se apăra. În această împrejurare, inculpatul de 16 ani, folosind telefonul mobil personal, a filmat minora în ipostaze sexuale explicite, ulterior distribuind în mediul online materialul pornografic astfel produs. Cercetările efectuate au condus la constatarea că şi ceilalţi doi inculpaţi au deţinut în telefoanele mobile înregistrarea video realizată de inculpatul de 16 ani”, a transmis DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, pe parcursul percheziţiilor făcute la locuinţele inculpaţilor au fost descoperite şi ridicate mijloace de probă relevante pentru cauză.

Vineri, 7 noiembrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunerea de arestare preventivă a inculpaţilor, pentru 30 de zile.