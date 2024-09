Puff Daddy, arestat în New York. Este acuzat de trafic sexual și viol în grup

Rapperul american Sean „Diddy” Combs (Puff Daddy), împotriva căruia au fost formulate mai multe acuzații de natură sexuală, inclusiv trafic de persoane și viol în grup, a fost arestat în New York.

Arestarea artistului a avut loc în Manhattan și fost anunțată chiar de avocatul acestuia, Marc Agnifilo, care spune că rapperul se confruntă cu acuzații federale, dar „nu este un criminal”, potrivit The Guardian.

Rapperul a fost arestat în jurul orei 20.30, după ce un juriu l-a pus sub acuzare, potrivit New York Times, citând o persoană familiarizată cu actul de acuzare care nu a fost autorizată să vorbească public.

Procurorii nu au făcut publice încă detaliile acuzațiilor, dar avocatul lui Combs, Marc Agnifilo, a emis o declarație în care a precizat că „Suntem dezamăgiți de decizia de a continua ceea ce noi credem că este o urmărire penală nedreaptă a domnului Combs de către Procuratura SUA”.

Potrivit avocatului, Combs, cunoscut și ca Puff Daddy, a plecat la New York săptămâna trecută în așteptarea formulării acuzațiilor.

„Este o persoană imperfectă, dar nu este un criminal”, a spus Agnifilo.

Derularea unui anchete federale care îl vizează pe Sean „Diddy” Combs a fost dezvăluită atunci când agenții Homeland Security Investigations au pus în aplicare, la 25 martie, mandate de percheziție simultane la vilele rapperului din Los Angeles și Miami.

Aaron Dyer, avocat al artistului, a catalogat perchezițiile drept „o utilizare grosolană a forței la nivel militar” și a declarat că acuzațiile sunt „lipsite de fundament” și că Sean „Diddy” Combs este „nevinovat și va continua să lupte” pentru a-și reabilita numele.

Mai multe procese în care este acuzat de agresiune sexuală

Cariera sa a fost afectată de atunci de un șir de procese pentru agresiune sexuală și de o anchetă federală.

Cu o serie de piese de succes la activ, inclusiv single-urile nr. 1 din SUA Can't Nobody Hold Me Down, I'll Be Missing You și Shake Ya Tailfeather, Combs a fost cândva unul dintre cei mai de succes rapperi din SUA.

Casa sa de discuri Bad Boy Records a lucrat cu artiști celebri, printre care Notorious BIG și Mase, dar Combs a avut succes și cu alte afaceri, cum ar fi marca de îmbrăcăminte Sean John și marca de vodcă Cîroc.

Reputația sa a fost însă afectată de multele acuzații secuale, pe care artistul le-a negat.

Primarul New York-ului, Eric Adams, i-a cerut recent lui Combs să returneze cheia ceremonială a orașului care i-a fost acordată în septembrie 2023, în timp ce Universitatea Howard a anulat diploma onorifică a lui Combs, a întrerupt un program de burse în numele său și a returnat o donație de un milion de dolari.

Cântăreața R&B Cassie l-a acuzat că bătut-o și a obligat-o să facă sex în timp ce el filma

Cântăreața R&B Cassie, fosta sa protejată și prietenă, a devenit, în noiembrie anul trecut, prima dintre persoanele care l-au dat în judecată pentru abuz sexual.

Cassie a susținut că a fost abuzată ani de zile, inclusiv bătută și violată.

Artista a spus că rapperul i-a cerut „să se angajeze în acte sexuale forțate”, implicându-se în „adăpostirea și transportul reclamantei în scopuri sexuale induse prin forță, fraudă sau constrângere”.

Cântăreața susține că Sean „Diddy” Combs a obligat-o să îl ajute să facă trafic cu lucrători sexuali de sex masculin cu care Combs ar fi obligat-o pe Cassie să facă sex în timp ce el filma.

Procesul a fost soluționat imediat, dar ecourile sale nu s-au stins. Alte trei femei au formulat la scurt timp plângeri împotriva lui Combs, inclusiv cu acuzații de trafic sexual și viol în grup, amintește The Guardian.

„Afirmații dezgustătoare au fost făcute împotriva mea de către persoane care caută câștiguri imediate. Permiteți-mi să fiu absolut clar: nu am făcut niciunul dintre lucrurile îngrozitoare despre care se afirmă. Voi lupta pentru numele meu, pentru familia mea și pentru adevăr”, a reacționat rapperul în online.

Sean „Diddy” Combs: „sunt dezgustat (și) acum”

În luna mai, postul CNN a difuzat o înregistrare video în care Combs o lovește pe Cassie cu piciorul și o aruncă pe jos în unui hotel.

Rapperul a postat ulterior un videoclip în care își cerea scuze, spunând: „Am fost dezgustat când am făcut-o” și „sunt dezgustat (și) acum”.

Procesul lui Cassie a fost urmat de multe altele.

Printre procesele intentate Lui Combs se numără și cel deschis în februarie, în care un producător muzical a susținut că rapperul l-a constrâns să solicite prostituate și a făcut presiuni asupra lui pentru a întreține relații sexuale cu acestea.

Împotriva lui Combs s-a îndreptat și o femeie care a spus că producătorul de rap a violat-o în urmă cu două decenii, când avea 17 ani.

Rapperul și avocații săi au negat acuzațiile.

Săptămâna trecută, Derrick Lee Cardello-Smith, un bărbat care l-a acuzat pe Combs că l-a agresat sexual, a obținut daune 100 de milioane de dolari, producătorul muzical nereușind să conteste acuzațiile.

Un avocat al lui Combs a emis o declarație prin care a negat că clientul său îl cunoștea pe reclamant.

Marc Agnifilo susține că Derrick Lee Cardello-Smith a înșelat instanța.