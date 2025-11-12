Un traficant de droguri, grațiat de Trump, a ajuns din nou la închisoare: „Un pericol serios pentru comunitate”

Un traficant de droguri condamnat, care primise clemență din partea fostului președinte american Donald Trump, a fost trimis din nou la închisoare după ce a fost acuzat de noi fapte penale.

Jonathan Braun, originar din Long Island, este acuzat că a amenințat o asistentă medicală cu moartea și a încercat să o lovească cu un stativ de perfuzie. El a mai fost acuzat că a agresat sexual bona familiei și că a evitat plata taxelor de trecere la poduri, potrivit The Independent.

Braun a fost condamnat la 27 de luni de închisoare, deși procurorii ceruseră o pedeapsă de cinci ani.

Judecătoarea federală Kiyo Matsumoto, de la tribunalul din Brooklyn, i-a spus lui Braun că speră ca „regretele exprimate” și promisiunile sale de a „duce o viață respectând legea” să fie sincere. „Nu irosi această șansă”, i-a spus judecătoarea.

Procurorii au cerut pedeapsa maximă permisă, argumentând că o perioadă mai lungă de detenție este „necesară pentru a proteja publicul de noi infracțiuni”. „Comportamentul sfidător și violent al inculpatului a provocat teamă și teroare victimelor sale”, au scris procurorii într-un document depus la dosar înainte de sentință. Aceștia au adăugat că Braun continuă să reprezinte „un pericol serios pentru comunitate”.

Braun se află în detenție într-o închisoare federală din Brooklyn din aprilie, după ce a fost arestat pentru încălcarea termenilor eliberării sale condiționate. Acea perioadă va fi scăzută din noua sentință.

Braun fusese condamnat în 2019 la 10 ani de închisoare federală, după ce a pledat vinovat la acuzații legate de trafic de droguri. A ispășit aproximativ un an înainte ca Donald Trump să-i comute pedeapsa, în ultimele zile ale mandatului său, în ianuarie 2021.

După eliberare, Braun era obligat să plătească o amendă și să respecte condițiile de eliberare, inclusiv să nu comită alte infracțiuni. Potrivit procurorilor federali, el fusese un membru important al unei rețele internaționale care a introdus ilegal peste 100.000 de kilograme de marijuana din Canada în Statele Unite.

În ianuarie, au precizat procurorii, Braun a înjurat și a avut o altercație cu asistentele de la un spital din Long Island, ridicând un stativ de perfuzie conectat la brațul său și fluturându-l spre o asistentă care încerca să-l calmeze.

Soția sa ar fi țipat, de asemenea, la personalul medical. Când asistenta-șefă i-a cerut să părăsească încăperea, Braun ar fi mers amenințător spre ea, oprindu-se doar când a intervenit paza spitalului, și ar fi strigat de mai multe ori că o va ucide.

În februarie, potrivit acuzațiilor, Braun a intrat în dormitorul bonei care locuia în casa familiei, a prins-o cu un braț peste umeri și a imobilizat-o, apoi i-a făcut avansuri sexuale nedorite.

Femeia a declarat în instanță că s-a simțit atât de speriată și umilită încât s-a baricadat în baie, și-a sunat soțul și l-a rugat să alerteze poliția.

În martie, spun procurorii, Braun a agresat și amenințat un alt enoriaș la sinagogă, după ce acesta îi ceruse să facă liniște în timpul slujbei. După o pauză de zece minute, Braun s-ar fi întors, l-ar fi apucat de braț și i-ar fi spus: „Știi cine sunt eu?” și „Știi ce ți-aș fi putut face?”.