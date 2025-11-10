Donald Trump i-a grațiat pe Rudy Giuliani şi pe fostul său şef de cabinet. Faptele pentru care au fost acuzați

Avocatul Guvernului însărcinat cu graţierile, Ed Martin, a postat pe reţele de socializare o proclamaţie prin care președintele SUA acordă o graţiere ”integrală, completă şi necondiţionată”, în care apar, de asemenea, numele avocaţilor conservatori Sidney Powell şi John Eastman.

În proclamaţie se precizează că preşedintele Donald Trump nu este graţiat şi el.

Graţierile prezidenţiale se acordă cu privire la infracţiuni federale, scrie News.

Niciunul dintre aliaţii lui Donald Trump nu a fost inculpat la nivel federal.

Acest document relevă eforturile lui Donald Trump de a rescrie istoria alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către democratul Joe Biden, comentează AP.

Contactată de AP printr-un e-mail, Casa Albă nu a comentat informația.

Șeful Casei Albe i-a graţiat, de asemenea, pe republicani care au acţionat ca falşi electori ai săi în 2020 şi care au fost inculpaţi la nivel de stat cu privire la faptul că au depus certificate false potrivit cărora erau electori legitimi, în pofida victoriei lui Joe Biden în statele respective.

În această proclamaţie, eforturi în vederea inculpării persoanelor implicate în fraude electorale republicane în alegerile din 2020 sunt catalogate drept o ”nedreptate naţională gravă împotriva poporului american”.

Aceste graţiei sunt acordate în vederea unei continuări a ”procesului reconcilierii naţionale”, se arat în acest document.