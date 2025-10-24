search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump l-a grațiat pe fostul CEO al Binance, Changpeng  Zhao, condamnat pentru spălare de bani

0
0
Publicat:

Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, fostul CEO al companiei, condamnat anul trecut pentru spălare de bani. Procurorii spuneau că ar fi folosit un model de genul „Vestul Sălbatic” și nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte către grupări teroriste grupuri teroriste, inclusiv Hamas, Al-Qaeda și Statul Islamic.

Fostul CEO al Binance, Changpeng  Zhao
Trump l-a grațiat pe fostul CEO al Binance, Changpeng  Zhao, condamnat pentru spălare de bani

Changpeng Zhao, un miliardar cunoscut sub numele de „CZ”, care este una dintre cele mai influente figuri din domeniul criptomonedelor, a demisionat în 2023 din funcția de șef al Binance, după ce compania a pledat vinovată pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor și a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Zhao a fost urmărit penal de administrația Biden „în războiul lor împotriva criptomonedelor”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

De când s-a întors în funcție, familia lui Trump a încasat milioane de dolari dintr-o varietate de investiții în criptomonede - mișcări criticate de rivalii politici și experții în etică, invocând potențialul unor conflicte de interese. Casa Albă a negat aceste afirmații, iar joi Leavitt a declarat că a examinat cu atenție toate grațierile.

Donald Trump spune că CZ a fost persecutat de administrația Biden și că el nu este vinovat.Potrivit declarației oficiale, grațierea vizează „recunoașterea contribuțiilor inovatoare aduse industriei blockchain și a cooperării cu autoritățile americane”.

Richard Teng, CEO Binance, pe X: “Vestea spectaculoasă a grațierii lui CZ este un moment de reflecție - nu doar asupra călătoriei sale individuale - ci și asupra progresului înregistrat în industria cripto. Credința lui CZ în puterea criptomonedelor și în emanciparea utilizatorilor a pus bazele a ceea ce există astăzi.”

“Viziunea CZ nu numai că a transformat Binance în cea mai mare bursă de criptomonede din lume, dar a și modelat mișcarea cripto la scară largă. Binance rămâne concentrată pe construirea unei platforme sigure, transparente și care pune utilizatorul pe primul loc, care reduce comisioanele și crește accesul la sistemul financiar pentru toți.”, a notat și compania pe platforma X.

Graţierea nu are niciun efect asupra pedepsei în sine, întrucât aceasta a fost deja executată. Dar CZ va putea să revină în business-ul cripto.

Ce spune CZ despre grațiere

Sunt profund recunoscător pentru grațiere. Voi face tot ce pot pentru a ajuta America să devină capitala globală a cripto și pentru a promova web3 la nivel mondial”, scrie CZ pe X.

Cred că am fost întotdeauna norocos. A fost extrem de dureros, dar nu m-a doborât. Reputația mea a fost pătată o vreme, dar a rămas puternică. Nimeni, nicio persoană, nu a încetat să mai facă afaceri cu mine. Familia, prietenii și comunitatea m-au susținut. Nu am fost niciodată singur. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, mai scrie el, într-o altă postare, pe X.

Cum reacționează piața cripto

Piața cripto a reacționat pozitiv după anunț. Bitcoin, Ethereum și Solana cresc cu 1,6% în ultimele 24 de ore, în timp ce BNB are un avans de 2,5% în ultimele 24 de ore și ajunge la 1.130 de dolari per token. În 2025, BNB are un avans de peste 60%.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați
stirileprotv.ro
image
Cum arată și cu ce se ocupă fetița din reclama la salam săsesc. Luzia are 26 de ani
gandul.ro
image
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
mediafax.ro
image
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
cancan.ro
image
Simona Halep a pierdut 18 milioane de dolari! Americanii anunță declinul financiar uriaș
prosport.ro
image
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
playtech.ro
image
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația de la Craiova
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Pensionarii români primesc 170 de lei în plus în luna noiembrie! Cine beneficiază de ajutor direct pe cupon
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Ce pastilă ar putea proteja corpul de cancer fără să știi
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci