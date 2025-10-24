Trump l-a grațiat pe fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, condamnat pentru spălare de bani

Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat pe fondatorul Binance, Changpeng Zhao, fostul CEO al companiei, condamnat anul trecut pentru spălare de bani. Procurorii spuneau că ar fi folosit un model de genul „Vestul Sălbatic” și nu a raportat mai mult de 100.000 de tranzacții suspecte către grupări teroriste grupuri teroriste, inclusiv Hamas, Al-Qaeda și Statul Islamic.

Changpeng Zhao, un miliardar cunoscut sub numele de „CZ”, care este una dintre cele mai influente figuri din domeniul criptomonedelor, a demisionat în 2023 din funcția de șef al Binance, după ce compania a pledat vinovată pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor și a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Zhao a fost urmărit penal de administrația Biden „în războiul lor împotriva criptomonedelor”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un comunicat.

De când s-a întors în funcție, familia lui Trump a încasat milioane de dolari dintr-o varietate de investiții în criptomonede - mișcări criticate de rivalii politici și experții în etică, invocând potențialul unor conflicte de interese. Casa Albă a negat aceste afirmații, iar joi Leavitt a declarat că a examinat cu atenție toate grațierile.

Donald Trump spune că CZ a fost persecutat de administrația Biden și că el nu este vinovat.Potrivit declarației oficiale, grațierea vizează „recunoașterea contribuțiilor inovatoare aduse industriei blockchain și a cooperării cu autoritățile americane”.

Richard Teng, CEO Binance, pe X: “Vestea spectaculoasă a grațierii lui CZ este un moment de reflecție - nu doar asupra călătoriei sale individuale - ci și asupra progresului înregistrat în industria cripto. Credința lui CZ în puterea criptomonedelor și în emanciparea utilizatorilor a pus bazele a ceea ce există astăzi.”

“Viziunea CZ nu numai că a transformat Binance în cea mai mare bursă de criptomonede din lume, dar a și modelat mișcarea cripto la scară largă. Binance rămâne concentrată pe construirea unei platforme sigure, transparente și care pune utilizatorul pe primul loc, care reduce comisioanele și crește accesul la sistemul financiar pentru toți.”, a notat și compania pe platforma X.

Graţierea nu are niciun efect asupra pedepsei în sine, întrucât aceasta a fost deja executată. Dar CZ va putea să revină în business-ul cripto.

Ce spune CZ despre grațiere

„Sunt profund recunoscător pentru grațiere. Voi face tot ce pot pentru a ajuta America să devină capitala globală a cripto și pentru a promova web3 la nivel mondial”, scrie CZ pe X.

„Cred că am fost întotdeauna norocos. A fost extrem de dureros, dar nu m-a doborât. Reputația mea a fost pătată o vreme, dar a rămas puternică. Nimeni, nicio persoană, nu a încetat să mai facă afaceri cu mine. Familia, prietenii și comunitatea m-au susținut. Nu am fost niciodată singur. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, mai scrie el, într-o altă postare, pe X.

Cum reacționează piața cripto

Piața cripto a reacționat pozitiv după anunț. Bitcoin, Ethereum și Solana cresc cu 1,6% în ultimele 24 de ore, în timp ce BNB are un avans de 2,5% în ultimele 24 de ore și ajunge la 1.130 de dolari per token. În 2025, BNB are un avans de peste 60%.