Trump l-a grațiat pe fostul congresman republican George Santos, ce ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare

Fostul congresman republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, a beneficiat, vineri, de o comutare a pedepsei. Donald Trump a anunţat că acesta va fi eliberat din închisoare, relatează AFP.

„George Santos era într-un fel un «delincvent», dar în ţara noastră sunt mulţi delincvenţi care nu sunt obligaţi să ispăşească şapte ani de închisoare”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

„A petrecut lungi perioade în izolare şi, potrivit tuturor mărturiilor, a fost tratat într-un mod îngrozitor. De aceea, tocmai am semnat o comutare a pedepsei care îl eliberează pe George Santos din închisoare IMEDIAT. Mult noroc, George, îţi doresc o viaţă frumoasă!”, a transmis preşedintele american în mesajul său.

Acuzat că a folosit ilegal identităţile şi datele financiare personale ale donatorilor campaniei sale pentru a sustrage fonduri, fostul ales republican în vârstă de 37 de ani a pledat vinovat, fiind condamnat în luna aprilie a acestui an. El se află la închisoare din luna iulie, potrvit news.ro.

George Santos a devenit celebru după ce New York Times a dezvăluit o serie de minciuni din CV-ul şi mesajele sale de campanie, la scurt timp după ce a fost ales în Camera Reprezentanţilor în 2022 ca reprezentant al statului New York.

Ulterior, în urma unui raport al comisiei de etică a Camerei a fost acuzat că a „discreditat grav” instituţia prin deturnarea banilor donatorilor pentru achiziţii de lux, cheltuieli într-un cazinou, tratamente cosmetice sau plăţi online.

În decembrie 2023, aleșii republicani şi democraţi au votat pentru destituirea şi excluderea sa din Camera Reprezentanţilor.