Trump minimalizează dezvăluirile despre oligarhul rus care a plătit petrecerile fiului său. „Nu este un mare lucru”

Donald Trump încearcă să minimalizeze controversa apărută în jurul petrecerilor organizate după nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., în Bahamas. Un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin ar fi achitat sute de mii de dolari pentru evenimente, iar dezvăluirile au determinat congresmeni americani să ceară explicații.

Trump minimalizează dezvăluirile despre oligarhul rus care a plătit petrecerile fiului său. Foto: AFP

Umar Kremlev ar fi plătit aproximativ 200.000 de dolari pentru închirierea unei insule private și încă 70.000 de dolari pentru un foc de artificii. Oligarhul rus ar fi participat, de asemenea, la petrecerile organizate după nunta lui Donald Trump Jr. și Bettina Anderson, desfășurată în luna mai, notează publicația Huffpost.

Donald Trump a insistat însă că nu este vorba despre plata nunții propriu-zise și a încercat să reducă importanța situației.

„Nu a plătit nunta, ci petrecerea de după. Nu este un mare lucru”, a declarat președintele american.

Trump a mai subliniat că nu a participat la evenimentele organizate în Bahamas.

Potrivit jurnaliștilor de investigație americani, una dintre principalele întrebări este natura relației dintre Kremlev și Donald Trump Jr. și motivul pentru care omul de afaceri rus a fost dispus să cheltuiască sute de mii de dolari pentru evenimentele private ale acestuia.

„Lucrul care nu a fost explicat de deplin este cum a ajuns acest oligarh rus să plătească sute de mii de dolari pentru nuntă, dacă l-a întâlnit pe Donald Trump Jr. doar în urmă cu câțiva ani, după cum spune familia Trump. Am găsit foarte puține informații despre relația dintre Don Jr și Umar Kremlev. Am vorbit cu mulți oameni care au lucrat cu Kremlev de-a lungul anilor și toți ne-au spus că vorbește puțină engleză”, a declarat Justin Elliott, jurnalist ProPublica.

Kremlev este considerat apropiat de Kremlin și și-a construit averea în Rusia. Cu doar câteva zile înainte de petrecerile din Bahamas, acesta a făcut parte din delegația care l-a însoțit pe Vladimir Putin în China.

Nora președintelui american a respins ideea că sprijinul financiar ar ascunde o obligație sau o înțelegere. Ea a susținut, într-o postare pe Instagram, că gestul oligarhului a fost unul de prietenie și nu a venit la pachet cu o agendă ascunsă.

Dezvăluirile au atras reacții și în Congresul american. Robert Garcia, parlamentar democrat, a acuzat familia Trump de practici pe care le consideră corupte și frauduloase și a cerut explicații privind relația cu oligarhul rus.

„Este un alt exemplu al corupției și al practicilor frauduloase de mare amploare ale familiei Trump. Cu siguranță cerem explicații!”, a declarat Garcia.

Jurnalistul Justin Elliott a atras atenția asupra unei alte probleme ridicate de acest caz, invocând riscul ca un asemenea gest financiar să creeze ulterior obligații pentru beneficiarul său.