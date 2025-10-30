Un îndrăgit designer american a fost ucis în timpul unei manifestații „No Kings”. Văduva lui caută răspunsuri despre moartea sa violentă

Văduva unui îndrăgit designer de modă din Utah, care a fost împușcat mortal în timpul unei proteste „No Kings” din iunie, în Salt Lake City, a cerut miercuri ca cineva să fie tras la răspundere pentru moartea soțului ei, după mai bine de patru luni fără ca vreo acuzație să fi fost formulată în acest caz.

Arthur Folasa Ah Loo, cunoscut sub numele de Afa, a murit pe 14 iunie, când un bărbat care făcea parte dintr-o echipă voluntară de menținere a păcii pentru protest a tras trei focuri de armă asupra unui bărbat care ar fi fluturat o pușcă în fața demonstranților. Un glonț l-a rănit pe pușcaș, care nu a tras niciun foc, iar altul l-a lovit pe Ah Loo, în vârstă de 39 de ani, un participant la protest care a murit mai târziu la spital, scrie AFP.

„Afa a luptat întotdeauna pentru cei care aveau cea mai mare nevoie de dreptate”, a declarat ea miercuri, în cadrul unei conferințe de presă. „Iar acum eu lupt pentru el, în numele lui. Pentru binele lui și al nostru, lumea întreagă este cu ochii pe noi.”

Arestat, dar neacuzat

Polițiștii l-au arestat, dar nu l-au acuzat niciodată pe Arturo Gamboa, bărbatul cu pușca, afirmând la momentul respectiv că el a creat situația periculoasă care a dus la moartea lui Ah Loo.

Avocatul lui Gamboa a declarat că acesta participa la marș în calitate de susținător și că deținea arma descărcată în mod legal. Nu este clar ce intenționa să facă cu ea. Gamboa mergea cu arma îndreptată spre pământ înainte de a fi împușcat de voluntar, a declarat avocatul Greg Skordas.

Skordas a declarat miercuri că Gamboa este „paralizat de lipsa de acțiune” din partea procuraturii. „Ei continuă să ne spună că acuzațiile de omor împotriva lui Arturo sunt încă în curs de analiză”, a spus el.

Poliția nu a pus sub acuzare și nu a identificat public voluntarul de securitate care a tras asupra lui Gamboa și l-a împușcat mortal pe Ah Loo. Însă autoritățile au declarat că investighează dacă acel bărbat a avut motive întemeiate să tragă cu arma.

Mișcarea 50501, care a ajutat la organizarea protestelor „No Kings” din iunie la nivel național, a declarat că tuturor participanților, inclusiv celor cu roluri de securitate, li s-a cerut să nu aducă arme. Grupul a rupt legăturile cu filiala sa din Utah la scurt timp după împușcături.

Poliția a declarat că permisul pentru protestul din Salt Lake City nu specifica faptul că vor fi prezenți agenți de securitate înarmați.

Familia intenționează să intenteze un proces pentru moarte din culpă

Participarea orașului Salt Lake City în această lună la o nouă rundă de demonstrații „No Kings” — o mobilizare la nivel național împotriva a ceea ce participanții consideră a fi o trecere la autoritarism sub președinția lui Donald Trump — a readus în atenție acest caz încă nerezolvat. Mii de oameni s-au adunat în fața Capitoliului statului Utah pe 18 octombrie pentru a cere dreptate pentru Ah Loo și familia sa.

Avocații Laurei Ah Loo l-au numit miercuri pe voluntarul responsabil cu siguranța și au declarat că vor intenta un proces pentru moarte din culpă împotriva lui în următoarele săptămâni. De asemenea, au afirmat că ar trebui să fie formulate acuzații împotriva voluntarului și au solicitat mai multă transparență din partea autorităților.

Ancheta continuă, dar este puțin probabil să se formuleze acuzații.

Procurorul districtual din Salt Lake County, Sim Gill, a declarat miercuri că empatizează cu pierderea suferită de familia Ah Loo și a sugerat că este încă posibilă formularea de acuzații penale. Biroul său s-a întâlnit cu familia la începutul procesului și a explicat că ancheta va dura, a spus Gill.

„Lucrăm cu atenție la o analiză juridică complexă și nuanțată”, a spus Gill. „Ne așteptăm să luăm o decizie în curând.”

Experții juridici spun că este puțin probabil să se formuleze acuzații penale

Mitch Vilos, expert în legislația privind armele din Utah și avocat specializat în vătămări corporale, a urmărit cazul și nu se așteaptă la acuzații împotriva voluntarului sau a lui Gamboa.

Dreptul la autoapărare și dreptul de a purta o armă de foc sunt puternice în Utah, a spus Vilos, iar procurorii ar avea de înfruntat un obstacol dificil în încercarea de a dovedi acuzațiile penale împotriva celor doi bărbați.

Procurorii într-un caz penal trebuie să convingă juriul, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că a avut loc o infracțiune. Dar pragul într-un proces civil ar fi mult mai scăzut, a adăugat Vilos, fiind necesară doar o preponderanță a probelor că inculpatul a greșit sau a acționat din neglijență.

Pentru familia lui Ah Loo, un proces civil „ar putea fi cea mai fezabilă cale de a obține o despăgubire și dreptate pentru pierderea suferită”, a declarat Matthew Tokson, profesor de drept la Universitatea din Utah.

Tokson a fost de acord că este puțin probabil să se formuleze acuzații. Legislația din Utah permite oamenilor să folosească forța letală pentru a apăra alte persoane, dacă acționează în mod rezonabil, a spus el.

„Cred că poliția a considerat întotdeauna că el a acționat cu bună-credință”, a spus Tokson despre voluntar.