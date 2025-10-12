Robert De Niro îi cheamă pe americani la proteste masive împotriva lui Donald Trump: „Ne ridicăm din nou, fără violență”

Actorul american Robert De Niro îi îndeamnă pe cetățenii Statelor Unite să participe, pe 18 octombrie, la o amplă mișcare de protest intitulată „No Kings” (Fără regi), organizată împotriva președintelui Donald Trump. Campania, promovată de platforma The Invisible Project, face apel la unitate și rezistență civică pașnică, la exact 250 de ani de la primul protest cu acest slogan din istoria americană, notează The Hill.

Într-un videoclip postat pe Instagram, De Niro anunță că peste 2.000 de manifestații vor avea loc simultan în toate statele americane. Evenimentul marchează revolta coloniștilor împotriva regelui George al III-lea, care a precedat Declarația de Independență a SUA.

„Protestul original No Kings a avut loc acum 250 de ani. Americanii au decis atunci că nu vor să trăiască sub domnia regelui George al III-lea. Au luptat pentru democrație. De atunci, am avut două secole și jumătate de libertate – dificilă, haotică, dar esențială”, spune De Niro în mesajul video.

Actorul face apoi o paralelă directă cu Donald Trump, pe care îl numește ironic „Regele Donald I”:

„Am luptat în două războaie mondiale pentru a păstra democrația. Iar acum avem un viitor rege care vrea să ne-o ia. Regele Donald I. La naiba cu asta! Ne ridicăm din nou – de data aceasta fără violență – și declarăm că nu există regi”, a transmis De Niro.

El îi invită pe americani să intre pe site-ul nokings.org, unde pot găsi sau organiza proteste locale:

„Suntem cu toții împreună în asta – indivizibili, cu libertate și dreptate pentru toți.”

Robert De Niro, considerat una dintre cele mai influente figuri de la Hollywood, este cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa lui Donald Trump. De-a lungul anilor, actorul a afirmat că „democrația americană este în pericol” și că fostul președinte „se comportă ca un dictator”.

Potrivit organizatorilor, protestele „No Kings” din 18 octombrie vor avea loc în toate cele 50 de state americane, având scopul de a transmite un mesaj unitar împotriva autoritarismului și în apărarea libertății și justiției.