Directorul FBI, Kash Patel, planifică o vizită în Rusia

Directorul FBI, Kash Patel, intenționează să efectueze o vizită în Rusia în cursul acestui an, pe fondul tensiunilor continue dintre Washington și Moscova privind războiul din Ucraina, scrie politico.com.

Conform unor surse oficiale americane, deplasarea este programată pentru jumătatea lunii octombrie și ar include opriri la Moscova și Sankt Petersburg. Aceasta ar marca o vizită extrem de neobișnuită și sensibilă din partea șefului principalei agenții federale de aplicare a legii din SUA la unul dintre principalii adversari geopolitici ai țării.

Ce se știe despre vizită

Patel ar urma să viziteze Rusia în perioada 14–15 octombrie. Conform unei surse oficiale, gazda sa probabilă va fi FSB, serviciul de securitate rus succesor al KGB-ului din era sovietică. Rămâne incert dacă Patel se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin sau ce teme specifice se vor afla pe ordinea de zi.

Context politic și controverse

Vizita propusă vine într-un moment în care Congresul SUA solicită aplicarea unor noi sancțiuni severe împotriva Moscovei.

Deși vizitele directorilor FBI la Moscova sunt extrem de rare — ultima aparținând lui Robert Mueller în 2013 —, alți înalți oficiali din domeniul informațiilor au efectuat astfel de deplasări în trecut pentru a menține canale de dialog pe teme de interes comun, cum ar fi combaterea terorismului.

Mueller a fost numit ulterior procuror special pentru a investiga posibilele legături dintre campania electorală din 2016 a lui Donald Trump și Rusia, precum și interferența Rusiei în alegerile din SUA.

Agențiile de informații americane au ajuns la concluzia de ani de zile că Moscova desfășoară campanii de interferență în alegeri și de a semăna discordie în societatea americană. Kremlinul este, de asemenea, suspectat de atacuri cibernetice la scară largă împotriva agențiilor guvernamentale americane și a companiilor private.

Rolul lui Patel în „Russiagate”

Kash Patel are un istoric intens dezbătut în ceea ce privește relația cu Rusia. A jucat un rol cheie în contestarea investigațiilor privind posibila complicitate din 2016 dintre campania lui Donald Trump și Moscova.

Kesh Patel a devenit cunoscut în timpul primului mandat prezidențial al lui Donald Trump, fiind unul dintre principalii critici ai anchetei privind posibilele legături dintre campania Trump și Rusia.

El a pus la îndoială în repetate rânduri rezultatele acestei anchete și o numește o „farsă Russiagate”.

După încheierea primului mandat al lui Trump, Patel a continuat să critice ancheta și a scris, de asemenea, o serie de cărți pentru copii în care i-a ridiculizat pe democrații implicați în desfășurarea acesteia.

Politico notează, de asemenea, că Patel a fost anterior vizat de investigații pentru că a primit 25.000 de dolari pentru participarea la crearea unui film finanțat de o companie legată de Kremlin.

Călătoriile lui Patel au stârnit deja atenția publicului

Se află recent sub atenția Congresului american din cauza unor deplasări și cheltuieli anterioare contestate de către parlamentarii democrați.

Printre acestea se numără:

-participarea la finala de hochei masculin de la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, lucru explicat de Patel ca fiind necesitatea extrădării unui hacker chinez;

-o excursie de scufundări lângă o navă scufundată în zona Pearl Harbor;

-acuzații că a folosit un avion guvernamental pentru a participa la concertele prietenei sale, o cântăreață de muzică country.

La începutul acestei luni, principalii democrați din comisiile judiciare ale Camerei Reprezentanților și Senatului SUA au lansat o anchetă comună privind posibila utilizare abuzivă a resurselor guvernamentale de către Patel.

Deși administrația anterioară a evitat vizitele oficiale la Moscova după invazia la scară largă a Ucrainei din 2022, administrația Trump a încercat să reia canalele de comunicare. Emisari speciali ai Casei Albe au efectuat deja mai multe vizite în Rusia în încercarea de a negocia o încetare a ostilităților în Ucraina.

Cu toate acestea, membrii ambelor partide din Congresul american rămân sceptici cu privire la intențiile Moscovei și continuă să facă presiuni pentru măsuri economice mai dure împotriva entităților ruse.