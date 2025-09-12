search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
Trump anunță capturarea individului suspectat de asasinarea lui Charlie Kirk. „Cred că l-am prins”

Președintele Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. „Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie”, a spus Trump, într-o intervenție la Fox News.

Suspectul de asasinare a lui Charlie Kirk
Suspectul de asasinare a lui Charlie Kirk

Potrivit președintelui, suspectul ar fi fost denunțat chiar de cineva foarte apropiat de el. „Un apropiat l-a dat în vileag. Va fi anunțat oficial mai târziu astăzi”, a precizat Trump.

El a sugerat că în acest lanț de evenimente a fost implicat un pastor, care ar fi apelat la un prieten din forțele de ordine, iar ulterior și tatăl suspectului ar fi intrat în ecuație. „A fost un pastor, iar acel pastor a mers la un prieten – un pastor care, de fapt, are legături cu aplicarea legii. Prietenul lui apropiat este un mareșal federal, de acolo lucrurile au mers mai departe și apoi a intervenit tatăl”, a detaliat Trump.

Întrebat dacă tatăl știa de presupusa crimă a fiului său, președintele a evitat să răspundă direct. S-a limitat să spună că „persoana pe care o căutăm a ajuns la sediul poliției și se află acum acolo”. În același timp, a atras atenția că informația este „supusă schimbărilor”.

Suspectul are 28 sau 29 de ani

Suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk are „28 sau 29 de ani”, potrivit lui Trump. Anterior, autoritățile au declarat că persoana de interes era „de vârstă universitară”.

Autoritățile din Utah au publicat o nouă înregistrare video cu suspectul în uciderea lui Charlie Kirk și au reînnoit apelurile pentru ajutorul publicului pentru aducerea atacatorului în fața justiției.

Videoclipul arată o persoană întinsă „cu fața în jos” pe colțul acoperișului unei clădiri din campus înainte de a se ridica, a alerga peste acoperiș și a se arunca pe gazon, toate acestea în timp ce cără un rucsac.

„Suspectul, după ce a coborât din clădire, s-a deplasat pe această zonă cu iarbă din jurul parcării”, a declarat Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, care a narat videoclipul pe un ecran mare în timpul unei conferințe de presă.

În ciuda atenției la detalii, autoritățile nu l-au identificat pe suspectul văzut în videoclip și nici nu au oferit detalii despre persoană, în afară de descrierea fizică prezentată în videoclip și fotografiile pe care le-au publicat.

Autoritățile anunță conferință de presă

Biroul guvernatorului din Utah a confirmat că vineri dimineață, la ora 9.00 (ora Coastei de Est), va avea loc o conferință de presă privind ancheta și operațiunea de căutare. Vor participa guvernatorul Spencer J. Cox, directorul FBI Kash Patel, șeful Departamentului pentru Siguranță Publică din Utah Beau Mason și agentul special FBI Robert Bohls.

Poliția și agențiile federale au publicat anterior imagini video în care, susțin anchetatorii, apare suspectul fugind de la locul atacului. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri seară, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu studenții de la Universitatea Utah Valley.

SUA

