search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Portretul unui ucigaș politic. Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La doar 22 de ani, Tyler Robinson a devenit figura centrală a unui caz care zguduie din temelii dezbaterea politică din Statele Unite. Acuzat de asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, tânărul din Utah ridică întrebări incomode despre radicalizare, polarizare și limitele discursului politic în spațiul universitar american.

Tyler Robinson, pasionat de arme/FOTO:X
Tyler Robinson, pasionat de arme/FOTO:X

Asasinatul a avut loc miercuri, în timpul unei dezbateri studențești, când Charlie Kirk a fost împușcat mortal în zona gâtului. Informația privind decesul său a fost confirmată ulterior de fostul președinte Donald Trump, într-un interviu acordat televiziunii Fox & Friends.

Cine este Tyler Robinson

Potrivit informațiilor confirmate de FBI, Robinson are 22 de ani și era student la Utah State University. Originar dintr-o zonă suburbană a statului Utah, locuia împreună cu familia într-o casă evaluată la aproximativ 600.000 de dolari. Imagini de pe rețelele sociale îl înfățișează în diverse ipostaze bizare. Acestea includ și o fotografie cu un costum de Halloween care îl arată „călărindu-l” pe Donald Trump sau pozând cu arme de foc, unele de mare calibru.

Aceleași surse indică faptul că, în ultimii ani, tânărul devenise din ce în ce mai politizat. În mediul familial, și-a exprimat în repetate rânduri dezgustul față de Charlie Kirk și ideile promovate de acesta. Informația a fost confirmată inclusiv de către guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, în cadrul unei conferințe de presă susținute după arestare.

Cum a fost prins suspectul

Arestarea a venit în urma unui apel decisiv. Potrivit mai multor surse media americane, autoritățile au fost alertate de o persoană apropiată suspectului – posibil chiar tatăl său, implicat în trecut în structuri de ordine publică. Alte surse indică faptul că apelul ar fi venit de la un prieten de familie.

Mesaje criptice și comportament tulburător

În timpul anchetei, anchetatorii au descoperit mesaje gravate pe gloanțe nefolosite găsite în locuința suspectului. Unele dintre ele aveau conotații politice sau ideologice, precum: „Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao” – versuri dintr-un celebru cântec antifascist din Italia, devenit simbol al rezistenței de stânga. Alte inscripții, însă, erau de-a dreptul bizare sau jignitoare: „If you read this, you are gay, lmao” (Dacă citești asta, ești gay, lMAO).

Citește și: Charlie Kirk spunea că și-ar obliga fiica să nască un copil rezultat din viol. Declarațiile care au stârnit controverse: „Merită câteva decese prin împușcare”

Vorbind la o conferință de presă după reținerea lui Robinson, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că un membru al familiei a dezvăluit că suspectul „a devenit mai politic în ultimii ani”.

Când au aflat că Charlie Kirk venea în oraș , „au discutat despre motivul pentru care nu-l plăceau”.

Anchetatorii l-au interogat pe unul dintre colegii săi de cameră de la facultate în timpul anchetei lor.

Aceștia au spus că a făcut o „glumă” pe platforma Discord.

„Conținutul acestor mesaje includea mesaje afiliate persoanei de contact Tyler, în care se preciza necesitatea recuperării unei puști dintr-un punct de colectare, lăsarea puștii într-un tufiș, mesaje legate de supravegherea vizuală a zonei în care fusese lăsată o pușcă și un mesaj care se referea la faptul că pușca fusese lăsată înfășurată într-un prosop,” a spus Cox.

Mesajele ar sugera premeditare și o posibilă rețea de sprijin sau măcar complicitate tacită din partea unor cunoscuți.

O familie aparent stabilă, dar un tânăr radicalizat

Fotografii publice de pe rețelele sociale ale familiei îl arată pe Robinson înconjurat de arme, unele cu aspect militar, ceea ce indică o fascinație timpurie pentru violență și puterea asociată cu armele. Tatăl său, potrivit mai multor profiluri online, ar fi avut o carieră în aplicarea legii – un detaliu care contrastează puternic cu fapta fiului său.

Tot familia a confirmat că Tyler devenise tot mai preocupat de ideologie în ultimii ani, adoptând poziții tot mai radicale și exprimându-și în mod repetat aversiunea față de figuri conservatoare precum Kirk.

Un atac cu miză simbolică

Charlie Kirk, fondator al organizației Turning Point USA, era cunoscut pentru pozițiile sale puternic conservatoare și pentru capacitatea de a mobiliza tineri în campusurile universitare. Tocmai acest rol l-a transformat într-o țintă simbolică pentru cei care asociază dreapta americană cu extremismul cultural sau politic.

Atacul de miercuri nu pare să fi fost unul întâmplător, iar locul ales – o dezbatere universitară – indică un posibil mesaj politic: tăcerea dezacordului prin violență.

O polarizare care ucide

Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară. Mai mulți lideri politici – atât de stânga, cât și de dreapta – au condamnat asasinatul, numindu-l „un atentat la adresa democrației și a libertății de exprimare”. Însă dincolo de reacțiile oficiale, cazul Robinson readuce în atenţie tema radicalizării tinerilor în spațiul online, acolo unde ironia, gluma și ideologia se pot amesteca periculos.

Pe fondul unei Americi tot mai divizate, cu o retorică politică adesea inflamabilă, cazul Tyler Robinson devine un avertisment amar: ideile au consecințe, iar uneori, acestea sunt letale.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Cât de bogați sunt Mike Tyson și Floyd Mayweather, de fapt. Ce avere dețin și cu ce afaceri se mai ocupă
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
observatornews.ro
image
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
playtech.ro
image
Câți ruși au primit cetățenie română de la începutul războiului din Ucraina. Acuzații grave la adresa autorităților române
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Se cere o măsură fără precedent, după apariția bilanțului morților și răniților: ”Nu se mai poate” / ”Opriți tot!”
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
Ireal cât costă cărțile de vizită ale deputaților din Parlamentul României: „Sunt cu foiță de aur”
kanald.ro
image
Care sunt părțile corpului care îmbătrânesc cel mai repede. Răspunsul neașteptat al…
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ: Elev de 12 ani MORT în fața școlii, în timp ce-și aștepta mama! Cum s-a produs tragedia
wowbiz.ro
image
VESTEA MOMENTULUI! Răsturnare de situaţie în cazul lui Emil Gânj. Toată țara este în alertă!
romaniatv.net
image
ANAF face ravagii. Controale cu numar maxim de inspectori la complexuri comerciale
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității