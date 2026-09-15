Atenție, mama nu poate reprezenta copilul la moștenirea tatălui!

Atunci când un părinte și copilul său minor au amândoi dreptul la aceeași moștenire, părintele nu îl poate reprezenta pe copil în procedura succesorală. Legea pornește de la ideea că există un conflict de interese: fiecare poate avea o cotă proprie din bunurile rămase de la persoana decedată.

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De exemplu, după decesul tatălui, mama și copilul pot fi moștenitori. Mama nu poate lua, în numele copilului, decizii legate de acceptarea moștenirii sau de împărțirea bunurilor, deoarece propriul său interes patrimonial poate fi diferit de cel al minorului, se arată într-o notă de studiu publicată de Ioan-Iustin Andrei pe juridice.ro.

În această situație este necesară numirea unui curator special. Acesta este o persoană independentă, fără interese în succesiune, desemnată să îl reprezinte exclusiv pe copil în fața notarului public. Rolul său este limitat la procedura succesorală și încetează după finalizarea acesteia.

O hotărâre pronunțată în 2024 de Judecătoria Cluj-Napoca a confirmat necesitatea unui astfel de curator într-o situație în care reprezentantul legal și persoana ocrotită aveau amândoi vocație succesorală. Instanța a apreciat că nu trebuie dovedit un prejudiciu concret: simplul fapt că reprezentantul și copilul sau persoana ocrotită pot moșteni împreună este suficient pentru a exista conflictul de interese.

Totuși, practica a fost clarificată ulterior: cererea pentru numirea curatorului special nu se adresează instanței, ci autorității tutelare din cadrul primăriei de la domiciliul minorului sau al persoanei ocrotite. Această regulă este importantă pentru familiile care deschid o succesiune, deoarece o cerere depusă la instituția greșită poate întârzia procedura notarială.

Pe scurt, părintele nu poate reprezenta copilul atunci când amândoi au interese proprii în aceeași moștenire. Pentru protejarea copilului, este necesar un curator special, iar demersul trebuie făcut la primărie, prin autoritatea tutelară.