Un bărbat a murit după ce a rămas blocat în cutia de donații: „Nu pot să respir”

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a murit după ce a rămas blocat într-o cutie de donații din Houston și nu a mai putut respira, au anunțat autoritățile.

Oficialii au primit un „apel de urgență” de la un bărbat prins într-o cutie de donații, a transmis Biroul Poliției din Secția 4 al comitatului Harris. Bărbatul a sunat la 911 în jurul orei 1:36 a.m. ora locală și a spus operatorului că nu poate să respire, potrivit postului KHOU.

„Persoana a intrat în cutie și s-a poziționat într-un mod incomod, ceea ce i-a afectat respirația”, a declarat pentru KHOU agentul Mark Herman. „Chiar și în apelul la 911, se aude spunând: «Nu pot să respir, am probleme cu respirația»”.

În doar trei minute, echipajele de urgență au ajuns la fața locului, a precizat Danny Garza, adjunctul șefului de secție, pentru People.

Circumstanțele tragediei

Autoritățile cred că bărbatul, al cărui nume nu a fost încă făcut public, era fără adăpost și încerca să obțină haine din cutia de donații, care era echipată cu un mecanism anti-furt.

„Cred că o combinație între cutia care s-a închis peste el și, probabil, panica pe care a început să o simtă a dus în final la decesul său”, a explicat Garza pentru People.

După ce echipele de intervenție au găsit bărbatul, au început imediat eforturile de salvare, însă acesta a fost declarat decedat la fața locului. „Nu există semne de infracțiune”, a spus Garza, descriind evenimentul drept „un incident tragic”.

Institutul de Științe Criminalistice din comitatul Harris, care include și serviciul de medicină legală, nu a răspuns imediat solicitării People pentru comentarii.

Reacția organizației care administrează cutia

Organizația Arms of Hope, responsabilă de cutia de donații, a transmis un comunicat după deces: „Suntem conștienți de incidentul tragic în care o persoană a fost găsită decedată într-o cutie de donații. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de persoana în cauză și de cei dragi ei în această perioadă dificilă. Deoarece este în desfășurare o anchetă, nu putem oferi mai multe detalii în acest moment”.

Accidente similare în trecut

Acesta nu este primul caz în care cineva rămâne blocat într-o cutie de donații. În iunie, un bărbat a murit încercând să forțeze o cutie de donații din Houston, iar în aprilie 2022, o femeie nu a reușit să iasă după ce a încercat să ia haine pentru copilul ei, potrivit postului Fox.

„Aceste cutii nu sunt destinate accesului public”, a avertizat agentul de poliție Herman pentru KHOU. „Sunt construite și proiectate astfel. Stați departe de ele”.