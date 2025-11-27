Un tren a spulberat un grup de muncitori, în China. Unsprezece persoane au murit

Unsprezece persoane au murit şi alte două au fost rănite joi dimineaţă în sud-vestul Chinei, unde un tren a intrat într-un grup de muncitori.

Garnitura, care transporta echipamente de monitorizare seismică, circula „normal” în zona unei gări din provincia Yunnan „când a avut loc coliziunea cu muncitorii care pătrunseseră pe calea ferată”, a precizat administraţia feroviară din Kunming într-un comunicat, potrivit News.ro.

Conducerea căilor ferate a activat imediat planul de intervenţie de urgenţă şi a colaborat cu autorităţile locale pentru a organiza operaţiunile de salvare şi ajutor, potrivit autorității feroviare

O anchetă privind cauzele coliziunii a fost declanșată la scurt timp după impact.

Aadministraţia feroviară din Kunming dă asigurări că cei responsabili vor fi traşi la răspundere.

Amintim că, în 2011, un tren care se deplasa pe ruta Hangzhou - Wenzhou, din China, a deraiat, iar două vagoane au căzut de pe un pod din regiunea Zhejiang. 33 de oameni au murit.

Un an accident feroviar a avut loc, recent, și în România, între halta de mișcare Vidra și stația Jilava, județul Ilfov. Un tren a lovit un autoturism la o trecere de cale ferată semnalizată, în urma impactului pierzându-și viața patru persoane.