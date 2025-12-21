search
Caravane medicale pentru prevenția bolilor cronice. 11 spitale vor face screening în zonele defavorizate din România

0
0
Publicat:

Un program de aproape 43 milioane lei, implementat de 11 unități sanitare din țară, va permite achiziționarea de caravane mobile pentru deplasările în teritoriu în vederea depistării precoce a factorilor de risc comuni bolilor cronice.

Caravanele de sănătate și-au dovedit deja eficiența FOTO: FABC
Caravanele de sănătate și-au dovedit deja eficiența FOTO: FABC

Printr-un proiect în care sunt cooptate 11 spitale din țară urmează să fie achiziționate caravane mobile care vor fi utilizate inițial pentru derularea unui program de prevenție și depistare precoce (screening) a factorilor de risc comuni ai bolilor cronice. La finalul proiectului se va întocmi o hartă de risc cu date colectate de la pacienți din toate zonele țării.

Bugetul total al proiectului care are lider de parteneriat Spitalul Universitar de Urgență București este de aproape 43 milioane lei, o parte importantă revenind partenerilor din proiect, 10 la număr, respectiv: Institutul Național de Sănătate Publică; Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București; Asociația Română pentru Promovarea Sănătății; Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța; Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara; Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca; Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov; Spitalul Județean de Urgență Alexandria; Spitalul Județean de Urgență Slatina, Partener; Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul Spiridon” Iași.

Spitalul Județean de Urgență Slatina are la dispoziție 2,025 milioane lei, cu o parte din bani urmând să fie achiziționată o caravană mobilă cu ajutorul căreia vor putea fi îndepliniți indicatorii asumați prin proiect, respectiv realizarea a 50-100 vizite în teren pentru testarea persoanelor din grupurile țintă pentru depistarea precoce a factorilor de risc comuni pentru bolile cronice.

Din grupul țintă vor face parte persoane între 18 și 40 de ani, din categorii defavorizate ale populației, care au acces redus la serviciile medicale. Se estimează realizarea a 1-2 vizite pe săptămână pentru testarea întregului grup țintă, în cadrul fiecărei vizite urmând să fie investigate între 25 și 50 de persoane.

Fiecare persoană investigată va fi supusă unui examen clinic (se va măsura tensiunea arterială, alura ventriculară, înălțimea, greutatea, circumferința taliei, circumferința sold) și i se vor recolta probe pentru analize de sânge (glicemie, profil lipidic), plus teste rapide.

Pe baza datelor colectate și înregistrate se va calcula un scor de risc. În funcție de acest scor persoanele participante vor putea primi materiale informative specifice, broșuri, consiliere pentru stil de viață sănătos, consiliere pentru serviciile medicale pe care trebuie să le acceseze în continuare (dacă datele inițiale indică necesitatea unor investigații suplimentare).

Prin intermediul acestui proiect spitalul va achiziționa o caravană mobilă, care va servi deocamdată pentru atingerea indicatorilor și obiectivelor proiectului și ulterior avem în plan să putem continua cu servicii medicale prestate, prin intermediul caravanei mobile, cu ajutorul medicilor noștri și al personalului de specialitate, în tot județul”, a declarat managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Angela Nicolae.

Oferirea de servicii medicale prin intermediul caravanei mobile va fi posibilă, începând de anul viitor, și în contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Vor putea să încheie astfel de contracte acele spitale care au ambulatoriu de specialitate și care dețin și echipamentele necesare pentru organizarea de vizite în teritoriu prin intermediul caravanei mobile. Este ceea ce are în plan, pe viitor, și SJU Slatina.

La începutul anului viitor vor fi demarate procedurile pentru achiziționarea echipamentelor necesare caravanei, astfel încât în a doua parte a anului 2026 să înceapă efectiv testarea în teren pentru culegerea datelor asumate prin proiect, a mai precizat managerul Angela Nicolae.

În viitor, caravanele medicale ar putea fi o modalitate eficientă de a duce serviciile medicale în comunitățile cu acces dificil. Necesitatea și eficiența inițiativelor de acest fel a fost deja dovedită de diverse ONG-uri care au derulat caravane de sănătate, ajungând în locuri în care au descoperit inclusiv persoane care au stat pentru prima dată în fața unui medic, pacienți diagnosticați în trecut cu diverse patologii și care nu au mai repetat consultul de specialitate de foarte mulți ani, persoane care urmează tratament fără indicația medicului etc..

Slatina

