Doctoriță găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră, sub podul de la Murfatlar. Avea 50 de ani

Descoperire șocantă pe Canalul Dunăre–Marea Neagră: medicul de familie Gabriela Popi, dată dispărut de trei zile, a fost găsită moartă. Avea 50 de ani și era mama unui adolescent.

Potrivit presei locale, trupul femeii a fost găsit în Canalul Dunăre–Marea Neagră, iar autoturismul acesteia a fost descoperit abandonat în apropierea podului.

Doctorița era dată dispărută încă de vineri, fiind căutată familie și prieteni după ce plecase de acasă fără a mai putea fi contactată.

Gabriela Popi era mama unui adolescent și era apreciată atât de pacienți, cât și de colegii din sistemul medical.

Polițiștii constănțeni au transmis primele informații oficiale despre cazul care a declanșat ancheta.

„Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a anunțat IPJ Constanța.

Ancheta urmează să stabilească modul în care s-a produs tragedia și dacă este vorba despre un accident, o faptă comisă de o altă persoană sau un gest voluntar.