Tragedie bizară în California: o femeie a murit, după ce a rămas cu capul blocat într-un container de donații pentru haine

O femeie a murit într-un incident șocant petrecut într-un orășel din California, după ce a rămas blocată cu capul într-un container de donații pentru haine. Chemați de localnici, polițiștii au găsit victima în stop cardiac.

Femeia în vârstă de 44 de ani a fost găsită parțial blocată în cutia de donații. Locotenentul Eric Shaw a declarat că victima și-ar fi întins brațul stâng adânc în cutie atunci când a rămas blocată. Structura ușii cutiei a făcut ca presiunea asupra corpului său să crească, provocându-i sufocarea, potrivit presei locale.

Chemați de localnici, echipajele de salvare au găsit-o cu picioarele atârnând afară, în stop cardiac și au început imediat manevrele de resuscitare, însă femeia nu a mai putut fi salvată. Nu este clar cât timp a rămas blocată în cutie.

Nu este primul caz de acest gen din Statele Unite

Cauza exactă a morții nu este încă stabilită, dar o ipoteză este că victima ar fi încercat să scoată obiecte din container și a rămas înțepenită, mai ales că nu este primul caz de acest gen din Statele Unite.

Cutia de donații, amplasată ilegal la locul respectiv, a fost ulterior îndepărtată.

Autoritățile au cerut ajutorul martorilor sau al celor care ar putea avea înregistrări video din zonă pentru a lămuri circumstanțele producerii tragediei.