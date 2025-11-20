Din donații, pentru un scop mare: Mihai Neșu a investit 7 milioane de euro

Rămas în fotoliu rulant în urmă cu 14 ani și jumătate, Mihai Neșu a transformat tragedia personală într-o misiune pentru alții. Fostul fotbalist a investit 7.000.000 de euro, proveniți exclusiv din donații, pentru construirea unui centru de recuperare la marginea orașului Oradea, destinat persoanelor cu dizabilități.

Neșu recunoaște că suma ar fi trebuit să fie și mai mare, dacă nu ar fi beneficiat de reduceri: „Ar fi costat mai mult fără reduceri”.

La început, drumul a fost extrem de dificil. Sprijinit de prieteni și de foști sportivi aflați, ca și el, în fotoliu rulant, inclusiv George Baltă, Mihai Neșu a reușit să treacă peste momentele grele, inclusiv despărțirea de soție.

Campania „Crede în minuni”

În decembrie 2019, fostul fotbalist a lansat campania „Crede în minuni”, prin care a strâns fondurile necesare pentru construirea celui mai modern complex de recuperare caritabil. Chiar dacă pandemia de COVID-19 a lovit la scurt timp după lansare, numeroși oameni au sărit în ajutor.

După aproape șase ani de muncă, centrul funcționează de un an, iar costurile de circa 7 milioane de euro au fost acoperite integral din donații. Pentru ca totul să fie perfect conform planului, mai este nevoie de aproximativ 1 milion de euro.

Mihai Neșu demonstrează astfel că un vis născut din tragedie poate deveni realitate, atunci când este alimentat de perseverență și solidaritate.

„Toți cei care au participat la proiect ne-au ajutat. Cu reduceri, cu manoperă, cu inteligență. Am primit ferestre și uși gratis, de peste 200.000 de euro. Am primit multe ajutoare. Dacă punem la socoteală și aceste gratuități, mai costa un milion de euro fără ele. Le suntem recunoscători tuturor!

Ar mai fi necesar să construim anumite lucruri. Putere și sprijin din partea oamenilor să avem! Dar sigur o să mai fie! Mulți ne-au ajutat foarte mult până acum. Dacă e de folos ce facem, sigur o să ne mai sprijine. Vedem. Momentan, nădăjduim să terminăm la vară complexul acesta, să fie tot în funcțiune și apoi vom vedea. Sănătoși să fim!

Sper din tot sufletul să ne încadrăm cu toate cheltuielile în suma de un milion de euro. Trebuie să facem locul de joacă, să finalizăm ferma și să mai aducem aparate. A costat destul de mult. Am primit donații, gratuități și reduceri la materiale. Și chiar și așa, costurile au fost destul de mari”, a spus Mihai Neșu, potrivit GSP.

Mihai Neșu a construit nu doar un centru de recuperare, ci și un teren de fotbal

Centrul de la marginea orașului Oradea, creat de fostul fotbalist, oferă o gamă completă de terapii pentru persoanele cu dizabilități. Printre facilități se numără kinetoterapia, hidroterapia în bazin, scripetoterapia și TheraSuit, o metodă inovatoare americană destinată persoanelor cu tulburări neuromotorii.

Nu lipsesc terapiile complementare: craniosacrală și manipularea fascială, care acționează asupra tuturor fasciilor musculare. În plus, centrul oferă psihopedagogie, terapie comportamentală și terapie ocupațională, iar în curând va fi disponibilă și hipoterapia.

Prin acest proiect, Mihai Neșu reușește să combine pasiunea pentru fotbal cu nevoia de recuperare a celor aflați în dificultate, transformând centrul într-un spațiu complet pentru dezvoltarea fizică și emoțională.

„Arată mult mai bine decât ne-am așteptat! Centrul de recuperare pe care-l aveam anul trecut în oraș s-a transformat într-un complex de recuperare. Avem o clădire pentru cazări, unde avem 5 căsuțe în care stau părinții cu copiii care vin la recuperare, o bisericuță în care ținem de un an slujbe. În centrul de recuperare facem terapiile”, mai spune fostul fundaș.

Mihai Neșu investește în oameni și fotbal la centrul său de recuperare

Cele mai mari cheltuieli ale Complexului de Recuperare Sfântul Nectarie sunt salariile angajaților, între 25.000 și 30.000 de euro pe lună, în timp ce întreținerea este redusă datorită panourilor fotovoltaice și a clădirilor eficiente energetic.

Fostul fotbalist nu a uitat nici de pasiunea sa pentru sport. A construit un teren de fotbal de 42×22 metri, cu tribună de 100 de locuri. Gazonul este aprobat de FIFA și UEFA, iar echipa Fundației Mihai Neșu joacă săptămânal, inclusiv cu firme din zonă.

Complexul ocupă 22.000 de metri pătrați, iar structura include o biserică de 100 mp, centrul de recuperare de 1.500 mp și spații de cazare de 600 mp. Prin această investiție, Mihai Neșu combină pasiunea pentru fotbal cu misiunea sa caritabilă, oferind un spațiu modern și complet pentru recuperare și activitate sportivă.