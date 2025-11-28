O turistă de 20 de ani a fost ucisă de un rechin la mică distanță de o plajă din Australia, iar partenerul ei e în stare gravă

O turistă elvețiană în vârstă de 20 de ani a murit, iar partenerul ei a fost grav rănit după ce ambii au fost atacați de un rechin taur în timp ce înotau în apropierea plajei Kylies, pe coasta de nord a Australiei.

Momente terifiante joi dimineața pe plaja Kylies din Crowdy Bay, în nordul statului australian New South Wales, unde doi tineri, o turistă elvețiană și partenerul ei, au fost atacați de un rechin taur în timp ce înotau. Atacul, produs în jurul orei 6:30, a fost atât de violent, încât femeia a murit pe loc.

The Guardian citează autorităţile locale care afirmă că cei doi se aflau în apă la o distanță mică de țărm atunci când rechinul a atacat-o pe tânăra de 20 de ani, iar apoi pe parnererul său, care a încercat să o ajute.

Mai multe persoane aflate pe plajă au fost martore la incident şi au alertat imediat serviciile de urgență. Din păcate, pentu femeie nu s-a mai putut face, însă, nimic, medicii constatând decesul.

În ceea ce îl priveşte pe bărbat, acesta a suferit răni grave la un picior, dar un martor i-a improvizat un garou înainte de sosirea paramedicilor și a elicopterului de salvare Westpac, intervenție care, potrivit șefului serviciului de ambulanță din NSW, Joshua Smyth, „i-a salvat probabil viața”.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul John Hunter, unde a fost stabilizat, însă starea lui rămâne gravă.

Experții în faună marină au confirmat, pe baza analizelor, că atacul a fost provocat cel mai probabil de un rechin taur de mari dimensiuni, specie frecvent întâlnită aproape de țărm și cunoscută pentru potențialul periculos.

Profesorul Rob Harcourt de la Universitatea Macquarie a explicat faptul că recinii taur că mușcă rareori mai mult de o persoană odată, dar ar putea face acest lucru în timp ce caută pradă, pentru a descuraja o intervenţie, considerând că are de-a face cu un alt potenţial prădător.

În urma tragediei, Departamentul Industriilor Primare a instalat în zonă linii de pescuit „inteligente” pentru a încerca identificarea și capturarea rechinului implicat, în condiţiile în care plaja Kylies nu era dotată cu tehnologie de detectare a rechinilor, iar dispozitivele amplasate la distanță nu au înregistrat activitate neobișnuită în dimineața atacului.

Deși Muzeul Australian consideră rechinul taur drept una dintre cele mai periculoase specii pentru oameni - responsabil, probabil, de majoritatea atacurilor din jurul portului Sydney - autoritățile au decis redeschiderea plajelor Kylies, North Haven și Crowdy Bay vineri, 28 noiembrie, spre prânz, după ce în prealabil au monitorizat zona cu drone și jet-ski-uri şi nu au detectat prezenţa niciunui rechin.

Surf Life Saving NSW a anunțat că, în contextul temperaturilor ridicate și al afluxului de turiști prognozat pentru weekend, supravegherea aeriană cu drone va continua, în special în zonele Camden Haven și Crowdy Head, pentru a preveni orice alt incident similar.