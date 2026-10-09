 Un agent ICE a împușcat un bărbat la New York. În mașină se afla și un copil de cinci ani | adevarul.ro
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Video Un agent ICE a împușcat un bărbat la New York. În mașină se afla și un copil de cinci ani

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Un agent ICE a împușcat un bărbat la New York, în timpul unei operațiuni, în timp ce în mașină se afla și un copil de cinci ani, care nu a fost rănit. Incidentul a provocat proteste și reacții dure din partea primarului Zohran Mamdani.

agent ice
Un nou incident ICE a avut loc la New York Foto: Arhivă

Bărbatul era conștient și a fost transportat la spital, au precizat autoritățile. Incidentul a provocat rapid proteste vehemente din partea locuitorilor din zonă și a aleșilor locali, scrie The Guardian.

Potrivit primelor informații, agenții l-ar fi înconjurat pe bărbat în timp ce acesta se afla în mașină, alături de un copil de cinci ani, într-o zonă rezidențială, înainte de a trage mai multe focuri de armă. Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a făcut aceste precizări într-o declarație publicată joi seară. Copilul nu a fost rănit, a adăugat edilul.

Împușcăturile au avut loc în jurul orei 16:00, în cartierul Marble Hill din Bronx, potrivit Departamentului de Poliție din New York (NYPD).

Motivarea ICE

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a transmis, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că agenții ICE desfășurau o operațiune care îl viza pe un bărbat fără documente legale de ședere, originar din Republica Dominicană. Comunicatul nu a explicat ce a dus la folosirea armei de foc, menționând doar: „În timpul incidentului, un agent ICE și-a descărcat arma, iar imigrantul aflat ilegal în țară și cu antecedente penale a fost rănit”.

Starea bărbatului nu este cunoscută. În comunicat, departamentul a susținut că acesta avea „legături” cu o bandă infracțională și condamnări penale anterioare, însă DHS nu i-a dezvăluit identitatea și nu a prezentat dovezi care să susțină informațiile despre trecutul său. În trecut, departamentul a fost criticat după ce a acuzat în mod fals imigranți că ar face parte din bande infracționale, după ce aceștia fuseseră împușcați de agenți.

Reprezentanții DHS nu au răspuns imediat întrebărilor referitoare la circumstanțele în care s-a produs împușcarea, la gravitatea rănilor bărbatului sau la informațiile potrivit cărora un copil de cinci ani s-ar fi aflat în mașină în momentul incidentului.

„Este o situație de neconceput și extrem de gravă”, a scris Mamdani într-o postare pe X. „L-am sunat pe președinte; când vom vorbi, îi voi cere să pună capăt tuturor operațiunilor de control ale ICE în orașul nostru”.

O înregistrare video realizată cu telefonul mobil și publicată de The New York Times pare să surprindă momentele imediat următoare împușcăturilor. În imagini, un agent purtând o vestă galbenă ține în mână ceea ce pare a fi o pușcă de asalt, în timp ce vorbește la telefon. Potrivit publicației, alte înregistrări realizate de martori par să arate mai mulți agenți aflați în mijlocul străzii după incident, dintre care unul era înarmat, în timp ce altul imobiliza un bărbat aflat la pământ.

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O martoră a declarat pentru City Reporter, o publicație locală, că a văzut un bărbat sângerând pe jos, în fața unei mașini, și un agent care ținea în brațe un copil mic. De asemenea, imagini difuzate de NY1 au surprins găuri de gloanțe în parbrizul unui SUV.

„Desființați ICE”

În postarea sa, Mamdani și-a exprimat indignarea față de incident: „Nu voi sta cu mâinile în sân în timp ce agenții ICE terorizează comunitățile noastre. În această seară, gândurile noastre se îndreaptă către newyorkezul rănit și familia sa. Ne rugăm pentru recuperarea lui. Scoateți ICE din cartierele noastre. Scoateți ICE din spitalele noastre. Scoateți ICE de pe străzile noastre. Țineți ICE departe de copiii noștri”. Primarul și-a încheiat declarația cu mesajul: „Desființați ICE”.

La scurt timp după împușcături, în zonă au început să se adune protestatari. Unii dintre ei țineau pancarte cu mesaje precum „La închisoare cu toți agenții ICE care ucid” și „Lăsați-ne vecinii în pace”.

Administrația Trump i-a acuzat în repetate rânduri pe imigranți și pe protestatari că își folosesc vehiculele drept arme, susținând că agenții au tras în legitimă apărare, ca răspuns la „atacuri cu vehicule”. Totuși, o analiză publicată de The Guardian în iulie a arătat că majoritatea acestor afirmații, promovate de oficialii federali, nu au rezistat verificărilor.

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Potrivit unei analize, de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, anul trecut, agenții americani pentru imigrație au împușcat cel puțin 24 de persoane. Trei dintre acestea erau cetățeni americani care au murit.

Incidentul are loc în contextul în care arestările efectuate de ICE au atins niveluri record. Agenția și-a schimbat strategia, renunțând la raziile intens mediatizate desfășurate anul trecut și trimițând, în schimb, agenți în comunități din întreaga țară, într-un mod mai puțin vizibil.

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