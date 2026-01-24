O persoană a fost împușcată mortal de agenți federali ICE în Minneapolis, în timpul unei operațiuni de aplicare a legislației privind imigrați. Incidentul a declanșat confruntări violente cu protestatarii și reacții dure din partea autorităților statului Minnesota.

Potrivit oficialilor federali și locali, victima a murit în urma rănilor. Peste 100 de persoane au ieșit în stradă, protestând față de intervenția agenților Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). Circumstanțele exacte ale folosirii armei de foc nu sunt, deocamdată, clare.

Imagini apărute pe rețelele sociale și verificate de The New York Times surprind momentul de la distanță: mai mulți agenți par să imobilizeze o persoană pe trotuar, unul dintre ei lovind-o cu un obiect, după care se aud focuri de armă. În înregistrări se vede cum agenții se împrăștie, iar o persoană cade la pământ. Un protestatar aflat în retragere este stropit cu spray lacrimogen, iar un agent de frontieră le strigă manifestanților: „Lucrez pentru oameni”, replică la care un bărbat îi răspunde: „Nu lucrezi pentru mine!”, conform The New York Times.

La fața locului s-au adunat rapid sute de protestatari, unii purtând măști de gaze și ochelari de protecție, care au cerut oprirea operațiunilor federale. O localnică, Emma Kindelsperger, în vârstă de 24 de ani, a declarat că a auzit fluierături și strigăte în jurul orei 9:00 și că a văzut agenți delimitând zona, în timp ce traficul era complet blocat.

Ea a relatat că a asistat la imobilizarea unor protestatari și la izbucnirea unui incendiu într-un container, după ce un bărbat în echipament tactic ar fi aruncat un obiect în interior.

În timpul confruntărilor, forțele federale au folosit grenade asomatoare pentru a dispersa mulțimea, iar demonstranții s-au retras. Rețelele comunitare și grupurile de sprijin pentru migranți au transmis alerte, mobilizând locuitori din cartierele apropiate.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a discutat cu reprezentanții Casei Albe și a cerut retragerea „ofițerilor violenți și neinstruiți” din stat, catalogând situația drept „dezgustătoare”.

Incidentul vine la doar două săptămâni după un alt caz controversat, în care o femeie a fost împușcată în propria mașină, tot în timpul unei intervenții a agenților de imigrație.

Vineri, mii de manifestanți au ieșit în stradă în centrul orașului Minneapolis, în cadrul unei mobilizări de solidaritate împotriva operațiunii „Metro Surge”, desfășurate de autoritățile americane. „Metro Surge” este o operațiune a Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE), cu scopul declarat de a aresta imigranții ilegali și de a-i deporta. Sute de afaceri au fost închise vineri, în semn de protest. Organizatorii manifestației cer retragerea ICE din Minnesota.