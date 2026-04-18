Record șocant în SUA: val de imigranți morți în centrele de detenție ICE într-un singur an, în timpul administrației Trump

Autoritățile americane au raportat 29 de decese în custodia ICE într-un singur an, cel mai mare număr înregistrat până acum, pe fondul creșterii arestărilor și al înăspririi politicilor de imigrație sub administrația Trump.

De la începutul anului fiscal, în octombrie, și până în prezent, au fost înregistrate 29 de decese în centrele de detenție ICE, cu unul mai mult decât precedentul record de 28 de cazuri. Creșterea survine pe fondul intensificării măsurilor de control al imigrației și al unei creșteri semnificative a numărului de persoane aflate în detenție, potrivit npr.org.

Ultimul caz: un deținut cubanez găsit mort în celulă

Cea mai recentă victimă este Aled Damien Carbonell-Betancourt, un cetățean cubanez în vârstă de 27 de ani, aflat în detenție la un centru ICE din Miami, Florida. Potrivit unui raport preliminar publicat pe 16 aprilie, bărbatul a fost găsit inconștient în celula sa pe 12 aprilie dimineața.

Documentul menționează o „presupusă sinucidere” drept cauză preliminară a decesului, însă ancheta oficială este încă în desfășurare.

Autoritățile americane precizează că acesta a intrat în Statele Unite în 2024 fără documente legale, fiind ulterior eliberat printr-un program de tip „parole”, utilizat în special din motive umanitare. În 2025, el a fost arestat pentru rezistență violentă la un ofițer, ulterior fiind transferat în custodia ICE.

Creșterea numărului de decese are loc în contextul unei expansiuni semnificative a sistemului de detenție pentru imigranți. Potrivit datelor oficiale, numărul persoanelor aflate în custodie a crescut cu peste 70% comparativ cu primul an al administrației Biden, ajungând la aproximativ 60.000 de deținuți.

Administrația Trump a intensificat acțiunile de aplicare a legislației imigrației, vizând atât persoane fără statut legal și antecedente penale, cât și migranți aflați în SUA cu forme de protecție temporară împotriva deportării.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a respins ideea unei creșteri a mortalității în detenție, susținând că rata deceselor este de 0,009% din totalul populației aflate în custodie. Instituția a subliniat, de asemenea, că deținuții au acces la servicii medicale.

„Pentru mulți imigranți ilegali, aceasta este cea mai bună îngrijire medicală pe care au primit-o vreodată în viața lor”, se arată într-un comunicat al DHS, care încurajează, de asemenea, „autodeportarea” prin aplicația CBP Home.

În cadrul unei audieri în Congres, directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a explicat că numărul ridicat de decese este corelat cu nivelul record al detențiilor.

Acesta a precizat că agenția gestionează „cel mai mare număr de persoane aflate în detenție de la înființarea sa din 2003” și că anul trecut au fost cheltuite aproape 500 de milioane de dolari pentru servicii medicale destinate deținuților.

Lyons a mai declarat că persoanele aflate în detenție sunt supuse unui control medical în primele 24 de ore de la internare și primesc un examen medical complet în termen de 14 zile.

„Nicio moarte nu este dorită. Nu vrem ca cineva să moară în custodie”, a afirmat acesta, adăugând că speră ca protejarea vieții deținuților să rămână o prioritate instituțională. La scurt timp după audiere, oficialul și-a anunțat demisia.

Senatori democrați au ridicat semne de întrebare cu privire la transparența raportării deceselor. Într-o scrisoare adresată conducerii DHS, aceștia au arătat că, din 49 de decese înregistrate din ianuarie 2025, doar în 15 cazuri au fost emise notificări preliminare în termen de 48 de ore.

Oficialii ICE au recunoscut întârzieri în comunicarea publică, dar au susținut că lucrează la îmbunătățirea procedurilor de raportare.

Centrele din Texas și California, cele mai afectate

Cele mai multe decese au fost înregistrate în centrele Adelanto ICE Processing Center (California) și Camp East Montana (Texas), fiecare cu câte trei cazuri.

Cauzele deceselor, potrivit rapoartelor preliminare, includ sinucidere, insuficiență hepatică, insuficiență renală și sevraj alcoolic. În unele cazuri, deținuții au prezentat simptome acute, precum dificultăți respiratorii.

Un caz de la Camp East Montana a fost reclasificat drept omucidere de către medicul legist din comitatul El Paso, cauza fiind „asfixia prin compresie la nivelul gâtului și trunchiului”. FBI a deschis o anchetă.

Geraldo Lunas Campos, un alt deținut decedat, fusese inițial raportat ca victimă a unei urgențe medicale, după ce ar fi devenit „perturbator” în timpul distribuirii medicamentelor și plasat în izolare.

Ulterior, autopsia a stabilit că moartea a fost o omucidere. Familia sa susține că acesta locuia în SUA din anii ’90 și era complet integrat în societate, deși DHS afirmă că avea condamnări pentru furt, posesie de armă și alte infracțiuni.

Avocatul familiei a declarat că aceștia intenționează să depună o acțiune în instanță pentru moarte nelegală.