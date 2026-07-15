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Video Decizie majoră în SUA: ICE suspendă opririle în trafic după ce doi bărbați au fost împușcați mortal

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Agenția americană pentru Imigrație și Vamă (ICE) a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule la nivel național, după ce doi bărbați au fost împușcați mortal în decurs de șase zile în timpul unor operațiuni desfășurate în statele Maine și Texas.

Serviciul american pentru Imigrație și Control Vamal Foto: Profimedia
Serviciul american pentru Imigrație și Control Vamal Foto: Profimedia

Anunțul a fost făcut de Tom Homan, responsabilul administrației Donald Trump pentru politica de frontieră.

„Nu este o schimbare de politică, este o pauză temporară. Va fi o analiză pe termen scurt pentru a ne asigura că agenții ICE sunt în siguranță și acționează corect”, a declarat Homan. El a precizat că, în această perioadă, ofițerii vor recurge la alte metode pentru efectuarea arestărilor.

Decizia vine după incidentul petrecut luni în orașul Biddeford, din statul Maine, unde un agent ICE a împușcat mortal un cetățean columbian în vârstă de 25 de ani. Cu șase zile înainte, un agent al aceleiași agenții a ucis un cetățean mexican în Houston, Texas, potrivit Reuters.

În ambele cazuri, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a precizat că victimele se aflau ilegal pe teritoriul Statelor Unite, însă a recunoscut că niciuna dintre ele nu reprezenta ținta operațiunilor de deportare în curs.

Până în prezent, autoritățile federale nu au făcut publice înregistrări video ale incidentelor și nici nu au prezentat dovezi care să susțină afirmațiile potrivit cărora cei doi ar fi reprezentat o amenințare care să justifice folosirea forței letale.

Potrivit politicii oficiale a ICE, armele de foc pot fi folosite doar în situații în care există un „pericol iminent de vătămare corporală gravă sau de moarte pentru ofițer ori pentru o altă persoană” și nu doar pentru a împiedica fuga unui suspect.

Victima din Maine nu era ținta operațiunii

Potrivit DHS, agenții supravegheau locuința unei persoane împotriva căreia fusese emis un ordin definitiv de expulzare și au urmărit un autoturism care părăsea adresa respectivă. Ulterior, secretarul DHS, Markwayne Mullin, i-a confirmat senatorului Angus King că șoferul împușcat mortal nu era persoana căutată.

Victima a fost identificată drept Johan Sebastian Duran, un columbian în vârstă de 25 de ani. O campanie de strângere de fonduri organizată pentru familia sa arată că acesta lasă în urmă o soție și o fiică de trei ani, care „se confruntă acum cu un viitor incert fără el”.

Organizațiile care apără drepturile imigranților susțin că Duran avea autorizație de muncă în Statele Unite.

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a condamnat incidentul într-un mesaj publicat pe platforma X.

„A fost ucis pentru că a fost considerat o ființă inferioară, fără drepturi”, a scris liderul columbian, adăugând că autoritățile de la Bogotá vor iniția acțiuni legale.

Martor: „Am încercat să opresc”

Incidentul a fost urmat de proteste în Maine, Boston și Houston.

Un martor ocular, Daniel Boucher, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru Reuters că a auzit mai multe zgomote asemănătoare unor petarde și a văzut un SUV alb lovind autoturismul victimei.

Potrivit acestuia, după impact, un agent ICE l-a scos pe șofer din mașină, iar acesta avea fața și capul acoperite de sânge.

„Îmi amintesc că victima a spus: «Dar am încercat să opresc»”, a relatat Boucher, precizând că, la scurt timp după aceea, bărbatul părea să nu mai respire.

Senatorul Angus King a afirmat că agenții implicați în operațiune nu purtau camere video corporale.

Pe 7 iulie, un alt agent ICE l-a împușcat mortal pe Lorenzo Salgado Araujo, un cetățean mexican în vârstă de 52 de ani, în cartierul East End din Houston.

ICE susține că acesta a lovit cu duba un vehicul al forțelor de ordine și a încercat să intre cu mașina într-un agent, care a deschis focul în legitimă apărare.

Agenția nu a prezentat însă dovezi care să confirme această versiune, iar trei pasageri aflați în vehicul au contestat relatarea autorităților prin intermediul avocatului lor.

Cele două incidente ridică la cel puțin șapte numărul persoanelor ucise în timpul operațiunilor de aplicare a legislației privind imigrația de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025.

Între timp, procurorul general al statului Maine a deschis o anchetă privind împușcătura de la Biddeford, desfășurată împreună cu autoritățile locale, statale și federale.

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